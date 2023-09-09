С собратьями отражал атаки наемников Ахмата и Вагнера. История защитника с позывным Воин

Он участвовал в освобождении Киевской области, воевал в Донецкой, и вместе со своими собратьями освобождал первое село в Луганской.

В 23 года стал командиром роты, получил ранения и орден За мужество третьей степени. Нацгвардеец Богдан с позывным Воин уже четвёртый год защищает родную землю. Уверяет, что наше государство гораздо сильнее, чем это себе представляет враг, и победа будет за нами.

Он говорит, что залог успешных операций — хорошо налаженная связь между бойцами. Подразделение Богдана учавствовало в столкновениях с регулярной российской армией, наемниками Ахмата и с вагнеровцами.

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Не пропустил ни одного боя

Имея опыт работы с дронами и отвечая за аэроразведку, капитану удавалось успешно побороть врага.

Он не пропустил ни одного боя с самого начала полномасштабного вторжения. Был всегда с собратьями.

Во время боевого задания в селе Спорное Донецкой области получил ранение руки и ноги. Через пять месяцев реабилитации Богдан снова вернулся на службу в Нацгвардию. Сейчас он заместитель командира автотранспортного батальона. Говорит, что готов в любой момент вернуться на передовую со своими собратьями.

Многие военные встретили полномасштабную войну на ротации. Ранее мы рассказывали историю бойца Гвардии наступления Ильи Жеведя о начале полномасштабной войны.

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