З побратимами відбивав атаки найманців Ахмату та Вагнера. Історія захисника на псевдо Воїн

Він брав участь у звільненні Київщини, воював на Донеччині, і разом зі своїми побратимами визволяв перше село на Луганщині.

У 23 роки став командиром роти, зазнав поранення та отримав орден За мужність третього ступеня. Нацгвардієць Богдан на псевдо Воїн уже четвертий рік боронить рідну землю. Переконує, що наша держава значно сильніша, ніж це собі уявляє ворог, і перемога буде за нами.

Він говорить, що успішні операції вдаються завдяки добре налагодженій взаємодії. Підрозділ Богдана мав зіткнення з регулярною російською армією, найманцями Ахмату та з вагнерівцями.

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Не пропустив жодного бою

Маючи досвід роботи з дронами та відповідаючи за аеророзвідку, капітану вдавалося успішно долати ворога.

Він не пропустив жодного бою від початку повномасштабного вторгнення. Був завжди з побратимами.

Під час бойового завдання у селі Спірне на Донеччині зазнав поранення руки та ноги. За п’ять місяців реабілітації Богдан знову повернувся на службу до Нацгвардії. Зараз він заступник командира автотранспортного батальйону. Каже, що готовий у будь-який момент повернутися на передову зі своїми побратимами.

Багато військових зустріли повномасштабну війну на ротації. Раніше ми розповідали історію бійця Гвардії наступу Іллі Жеведя про початок повномасштабної війни.

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