Історії прикордонників! Як наші герої обороняли Донецький напрямок від російських загарбників

Вони бачили війну не з екранів телевізора. Далі історія про прикордонників, які декілька місяців на передовій нищили окупантів. Їх щільно накривали артилерією, та вогонь у відповідь був не менш потужним. Бо хай як страшно, мотивація у всіх одна — захистити рідну землю.

Нині прикордонники на ротації. Поки служитимуть на західному кордоні. Щойно буде наказ, повернуться на фронт.

Що таке запекла війна з окупантами Юрій знає не з чуток. Декілька місяців на нулі він нищив російських загарбників. За плечима участь в АТО. Коли почалася велика війна — пішов до тероборони. І вже цього року став прикордонником.

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У військкоматі запропонували, кажуть, що є прикордонники, та бригада, куди хоч, а я кажу: Хлопці, в ЗСУ я вже був давайте ще в прикордонниках побуду. Де треба там і буду, — розповідає прикордонник Юрій.

Так потрапив на передову, на Донецький напрямок. Командир вогневого відділення, з допомогою дронів наводив на ворожі цілі.

Борис — один з тих, хто за координатами Юрія гатив з міномета по ворожих цілях. До війни був підприємцем. Допомагав армії з необхідним обладнанням. А колись служив прикордонником, працював кінологом, тож щойно почув про набір до підрозділу — пішов служити.

І разом з побратимами робили усе можливе, аби утилізувати якомога більше росіян, серед яких були й добре навчені вояки, і ті які, вочевидь, до кінця не розуміли куди прийшли.

Зруйновані села, потрощені будинки, школи, і поміж руїн налякані постійними обстрілами мирні жителі — це те, що ніколи не вдасться забути, кажуть чоловіки. Тому ворога треба виганяти з нашої землі, раз і назавжди. І до цього наші захисники докладають максимум зусиль.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію захисника на псевдо Воїн, який з побратимами відбивав атаки найманців Ахмату та Вагнера.

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