Під Бахмутом втратив обидві руки та ногу… Історія героя, який потребує допомоги українців

Життя поділене на до та після. Антон Іванців — батько двох маленьких донечок. Він був абсолютно щасливим та здоровим, але це назавжди змінила війна.

Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення пішов на фронт, захищати нас з вами від ворога.

Сам родом з Черкаської області, де і почав службу спочатку в ТрО, а потім його підрозділ відправили у Попасну. Тоді, згадує Антон, і почалося справжнє пекло.

Зараз також дивляться

Колишній офісний працівник став кулеметником та оператором дронів в одній із найгарячіших точок фронту — у Бахмуті.

Однак 2 травня Антон дістав тяжкі поранення — прилетіла 120-та міна. Від загибелі врятували побратими. Щоправда, тепер чоловікові доведеться вчитися жити заново, адже він втратив обидві руки та ліву ногу.

В Антона надскладний випадок — висока ампутація кінцівок, тому належні протези коштують чимало. Тому, щоб хоч якось полегшити життя, він потребує дорогого та складного протезування.

Чотири мільйони двісті тисяч гривень – саме стільки потрібно на лікування, аби повернутися до нормального життя Антону. А це чималі гроші. І цю суму ми можемо зібрати лише гуртом.

Номер карти 5375 4112 0820 9192.

Також допомогти захиснику знову стати на ноги можна за посиланням на Monoбанку.

Та навіть після протезування українські захисники продовжують працювати задля перемоги. Читай, як ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.