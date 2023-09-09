Крок до повноцінного життя: як у Дніпрі виготовляють протези за день

На дніпровському підприємстві безкоштовно надають допомогу травмованим військовим та цивільним. Команда професіоналів допомагає їм швидко стати на ноги, людей заново навчають ходити та навіть їздити на велосипеді.
У центрі працюють за передовими технологіями. Якщо раніше один протез виготовляли тиждень, то нині отримати нову кінцівку можна буквально впродовж одного дня.
Кілька місяців тому біля Лисичанська Євген дістав важкі поранення — йому ампутували обидві ноги. Це сталося після того, як машину чоловіка обстріляли росіяни.
Відразу після вибуху він усвідомив, що втратив ліву кінцівку, права ж нога була сильно пошкоджена. Але Євген знайшов сили вибратися з автомобіля та відповзти.
Нині він робить перші кроки на навчальному протезі. Після численних хірургічних втручань і довгого лікування, Євген та його лікарі вірять, що попереду в нього — повноцінне життя. Реабілітація може тривати від двох місяців до півроку, і програма занять розробляється індивідуально для кожного пораненого.
Головна мета — розробка контрактур, забезпечити правильне формування кукси і адаптувати організм до фізичних навантажень, — каже реабілітолог Сергій.
Головна мета — розробка контрактур, забезпечити правильне формування кукси і адаптувати організм до фізичних навантажень, — каже реабілітолог Сергій.
На Дніпровському підприємстві працюють за передовими технологіями, тож протез виготовляють всього за один день. Євгену зробили базальтовий рукав з двокомпонентної смоли, яка застигає за десять хвилин.
Потім її обробляють, і в той же день, коли виготовляють приймальну гільзу, збирається протез. Він відразу готовий до використання.
Павло, інший поранений воїн, став на захист України з перших днів повномасштабного вторгнення. Він розміновував деокуповані території у Херсонській та Миколаївській областях. Але підірвався на ворожій міні.
Нині у чоловіка замість правої ноги — сталевий протез. Та сильна підтримка рідних допомогла чоловікові швидше стати на ноги. Після відновлення Павло знову планує повернутися на передову.
Доступне та якісне протезування в Україні є. Отримати його можуть і військові й цивільні — все безкоштовно. У центрі виготовляють не лише функціональні протези. Тут також друкують спеціальні накладки на 3D-принтері, завдяки яким протез може бути не тільки функціональним, а й мати естетичний вигляд.
Раніше ми розповідали історію восьмирічної волонтерки Іринки Васильєвої, яка вже придбала для армії шість автомобілів, тепловізори та купу приладдя для армії.
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