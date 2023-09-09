Шаг к полноценной жизни: как в Днепре изготавливают протезы за день

На днепровском предприятии бесплатно оказывают помощь травмированным военным и гражданским. Команда профессионалов позволяет им быстро стать на ноги, людей заново учат ходить и даже ездить на велосипеде.

В центре работают по передовым технологиям. Если раньше один протез изготавливали неделю, то сейчас получить новую конечность можно буквально в течение одного дня.

Как проходят реабилитацию военные

Несколько месяцев назад возле Лисичанска Евгений получил тяжелые ранения — ему ампутировали обе ноги. Это произошло после того, как его машину обстреляли россияне.

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Сразу после взрыва он осознал, что потерял левую конечность, правая же нога была сильно повреждена. Но Евгений нашел силы выбраться из автомобиля и отползти.

Сейчас он делает первые шаги на учебном протезе. После многочисленных хирургических вмешательств и долгого лечения, Евгений и его врачи верят, что впереди у него — полноценная жизнь. Реабилитация может длиться от двух месяцев до полугода, и программа занятий разрабатывается индивидуально для каждого раненого.

Главная цель — разработка контрактур, обеспечить правильное формирование культи и адаптировать организм к физическим нагрузкам, — говорит реабилитолог Сергей.

Как в Днепре изготавливают протезы за день

На Днепровском предприятии работают по передовым технологиям, поэтому протез изготавливают всего за один день. Евгению сделали базальтовый рукав из двухкомпонентной смолы, которая застывает за 10 минут. Затем ее обрабатывают, и в тот же день, когда изготавливают приемную гильзу, собирается протез. Он сразу готов к использованию.

Павел, другой раненый воин, стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Он разминировал деоккупированные территории в Херсонской и Николаевской областях. Но подорвался на вражеской мине.

Сейчас у мужчины вместо правой ноги — стальной протез. Но сильная поддержка родных помогла мужчине быстрее встать на ноги. После восстановления Павел снова планирует вернуться на передовую.

Доступное и качественное протезирование в Украине есть. Получить его могут и военные и гражданские — все бесплатно. В центре изготавливают не только функциональные протезы. Здесь также печатают специальные накладки на 3D-принтере, благодаря которым протез может быть не только функциональным, но и иметь эстетический вид.

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