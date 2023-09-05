Купила шесть авто, тепловизоры и кучу принадлежностей для армии, а ей — всего восемь лет! История волонтерки из Ровно

Россияне стремятся сломить нас, но с детства мы закаляем собственный характер и патриотизм, в нас воспитывают эмпатию и желание помочь другим.

Война забрала её папу, но, несмотря на болезненную утрату, она не пала духом, а взялась сама помогать войску, став в восемь лет волонтером. Школьница из Ровно Ирина Васильева делает патриотические веночки, продает их на ярмарках и в соцсетях, а затем покупает всю необходимую технику для бойцов 14 бригады, где служил е папа.

За время полномасштабного вторжения девочка собрала и отправила на фронт шесть автомобилей, антидроновое ружье и многое, что несет оккупантам смерть.

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Свои венчики старательно делает в свободное от учебы время. Признается, что в выходные может выполнить от десяти до 15 изделий.

Сейчас она не пропускает ни одной ярмарки, где может продать веночки и выручить средства для ВСУ. Помогает ими бригаде, где с 2014 года служил её отец. Потерю самого родного мужчины она переживает тяжело.

— За эти деньги я купила шесть машин, пять тепловизоров, антидроновое ружье. Ещё бензопилы, планшеты, — перечисляет девочка свою недетскую помощь.

Военные назвали свою волонтерку Ангелом. На неё даже перешили военную форму.

Также её отмечали многими военными наградами.

О самом молодом волонтере Украины и её помощи войску, мы рассказывали раньше.

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