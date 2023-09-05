Купила шесть авто, тепловизоры и кучу принадлежностей для армии, а ей — всего восемь лет! История волонтерки из Ровно

Россияне стремятся сломить нас, но с детства мы закаляем собственный характер и патриотизм, в нас воспитывают эмпатию и желание помочь другим.
Война забрала её папу, но, несмотря на болезненную утрату, она не пала духом, а взялась сама помогать войску, став в восемь лет волонтером. Школьница из Ровно Ирина Васильева делает патриотические веночки, продает их на ярмарках и в соцсетях, а затем покупает всю необходимую технику для бойцов 14 бригады, где служил е папа.
За время полномасштабного вторжения девочка собрала и отправила на фронт шесть автомобилей, антидроновое ружье и многое, что несет оккупантам смерть.
Свои венчики старательно делает в свободное от учебы время. Признается, что в выходные может выполнить от десяти до 15 изделий.
Сейчас она не пропускает ни одной ярмарки, где может продать веночки и выручить средства для ВСУ. Помогает ими бригаде, где с 2014 года служил её отец. Потерю самого родного мужчины она переживает тяжело.
— За эти деньги я купила шесть машин, пять тепловизоров, антидроновое ружье. Ещё бензопилы, планшеты, — перечисляет девочка свою недетскую помощь.
Военные назвали свою волонтерку Ангелом. На неё даже перешили военную форму.
Военные назвали свою волонтерку Ангелом. На неё даже перешили военную форму.
Также её отмечали многими военными наградами.
О самом молодом волонтере Украины и её помощи войску, мы рассказывали раньше.
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