Купила шість авто, тепловізори та купу приладдя для армії, а їй — усього вісім років! Історія волонтерки з Рівного

Росіяни прагнуть зламати нас, та змалку ми гартуємо власний характер та патріотизм, в нас виховують емпатію та бажання допомогти іншим.

Війна забрала її тата, та попри болючу втрату вона не занепала духом, а взялася сама допомагати війську, ставши у вісім років волонтеркою. Школярка із Рівного Іринка Васильєва робить патріотичні віночки, продає їх на ярмарках та у соцмережах, а після цього купує усю необхідну техніку для бійців 14 бригади, де служив її тато.

За час повномасштабного вторгнення дівчинка зібрала та відправила на фронт шість автівок, антидронову рушницю та ще багато чого, що несе окупантам смерть.

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Свої віночки старанно робить у вільний від навчання час. Зізнається, що за вихідні може виконати від десяти до 15 виробів.

Нині вона не пропускає жодного ярмарку, де може продати віночки та виручити кошти для ЗСУ. Допомагає ними бригаді, де з 2014 року служив її тато. Втрату найріднішого чоловіка вона переживає важко.

— За ці гроші я купила шість машин, п’ять тепловізорів, антидронову рушницю. Ще бензопили, планшети, — перелічує дівчинка свою недитячу допомогу.

Військові назвали свою волонтерку Янголом. На неї навіть перешили військову форму.

Також її відзначали багатьма військовими нагородами.

Про наймолодшу волонтерку України та її допомогу війську, ми розповідали раніше.

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