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Плетуть браслети та продають лимонад, щоб допомагати ЗСУ! Маленькі українці з Ужгорода роблять неймовірне

Світлана Ковбиця 26 Червня 2023, 09:00

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