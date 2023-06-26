Плетуть браслети та продають лимонад, щоб допомагати ЗСУ! Маленькі українці з Ужгорода роблять неймовірне

В Ужгороді діти зібрали на автомобіль для медиків 128 гірсько-штурмової бригади. Маленькі патріоти вірять у перемогу і підтримують ЗСУ. Щодня, другий рік поспіль збираються і плетуть патріотичні браслети та прикраси з бісеру і кольорових гумок. А ще — роблять лимонад. Усе це продають. Зароблене віддають волонтерам на підтримку наших захисників.

50 тисяч гривень — таку суму семеро ужгородських дітлахів заробили менш ніж за два місяці. Усі гроші віддали на автомобіль для медиків 128 гірсько-штурмової бригади. Повнопривідний мікроавтобус волонтери вже купили в Чехії. За кілька днів він поїде на фронт.

Діти замість літніх розваг роблять дорослу справу і підтримують наших захисників. Ці хлопчики та дівчатка з однієї вулиці. Їм від 8 до 12 років. Щодня уже другий рік збираються в гаражі біля будинку — плетуть патріотичні браслети й прикраси з бісеру та резинок.

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Ми багато плетемо виробів, щоб більше доходу було. Отакі браслети купують мами донечкам, і взагалі купляють патріотичні вироби найбільше, — розповідають дітлахи з Ужгорода.

У міському парку діти продають ще й лимонад. Влітку його швидко розкуповують.

На потреби ЗСУ діти віддають зароблені гроші не вперше — уже допомогли купити розвантажувальні жилети, дощовики та ще одну машину для військових. До кінця літа школярі планують зібрати на потреби армії вдвічі більшу суму, бо понад усе мріють про нашу перемогу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль.

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