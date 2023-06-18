Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль

Щоб рятувальні операції були безпечнішими, донецьким надзвичайникам волонтери передали броньовик, адже їм доводиться працювати під вогнем. Тож захищена машина врятує життя.

Вони щодня гасять пожежі та розбирають завали після чергових російських обстрілів. Виїжджають на знешкодження вибухівки. А крім основних обов’язків — надають домедичну допомогу пораненим. Транспортують постраждалих у медзаклади та евакуйовують тих, кому вже несила жити під постійними обстрілами.

Вивозять місцевих на звичайному мікроавтобусі, який не раз накривало ворожим вогнем. Але сьогодні волонтери передали рятувальникам Торецька броньований позашляховик для евакуації. Його у Великій Британії придбав фонд Українські вогнеборці. Мільйон гривень задонатили українці. Решта — 33 000 фунтів — допомога від українсько-британського благодійного фонду.

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Такі авто використовує британська армія, я теж військовослужбовець, і я знаю, що це дуже хороша та надійна машина. Україна продовжує надихати мене і всіх моїх працівників своєю сміливістю. Українці фантастичні та сильні, — розповідає керівник компанії Venari Group Олівер Норт.

Авто адаптували саме для евакуації, зокрема і поранених, це зробило британське підприємство. Його засновник приїхав у Київ, щоб особисто передати машину донецьким рятувальникам. Загалом компанія Олівера поставила в Україну вже 150 різних броньовиків.

Фонд Українські вогнеборці, єдиний в Україні, що допомагає виключно рятувальниками — від початку повномасштабної війни закупили вже 6 спецмашин для рятувальників прифронтових територій — серед них великі пожежні. Також підводні дрони та обладнання для розмінування водойм. Минулого тижня передали моторний човен і спорядження для херсонських водолазів на майже 3 мільйони гривень, які задонатили українці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як толоки на Чернігівщині повертають регіон до життя.

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