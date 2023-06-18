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Україна надихає своєю сміливістю британців! Волонтери передали рятувальникам броньований автомобіль

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 18 Червня 2023, 19:30

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Працюють по норах! Як дрони-камікадзе знищують росіян й техніку на мільйони доларів
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