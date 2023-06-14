Жваво, під музику та у стилі Rave: як толоки на Чернігівщині повертають регіон до життя

Волонтери не чекають, поки держава відшукає гроші на масштабну відбудову деокупованих регіонів. Активісти їдуть розбирати завали, а вихідними безплатно будують житло людям, чиї хати росіяни зруйнували.

Щоб заохотити молодь долучитися до справи, волонтери влаштовують толоку під музику. І такі прибирання приносять великі результати.

В Іванівському районі на Чернігівщині через війну знищено 220 помешкань. Селяни, які пережили окупацію, просто хапалися за голову, не знаючи, що робити далі. Але оригінальні замисли можуть бути досить плідними.

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До зруйнованого Ягідного приїжджають волонтери, з автобусів беруть усе необхідне та прямують на руїни.

Як відбувається толока

Спершу проводять інструктаж, адже правила безпеки надважливі. Досвіду будівництва у більшості людей немає, але вони готові вчитися. З цеглин зруйнованого спортзалу будуватимуть нові хати. Раніше це вважалося сміттям, а зараз в громаді черга з тих, хто повністю втратив житло. Спортзал розбирають швидко, весело та під музику, адже це толока у стилі Rave.

— Хочеться налаштувати на атмосферу праці, енергійності, войовничості. Щоб було зрозуміло — ми не здаємося. Хочемо музикою це підкреслити, — каже співзасновниця Repair together Дарія Косякова.

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Вуличні толоки почали, щойно росіян прогнали з регіону. Спочатку волонтери Repair together відбудували притулок для тварин на Київщині, потім почали шукати менш популярні серед активістів локації. У Ягідне зайшли першими, толоки тут з минулого травня.

Волонтери вже навіть майже добудували будинок пенсіонерці Тамарі з Лукашівки. Її дім спалили росіяни, він горів майже два дні. Жінка розповідає, що дивом вдалося врятуватися усій родині. Волонтери кажуть, що усі охочі будувати можуть навчитися це робити.

Якщо ти хочеш допомогти людям відбудувати свої домівки, раніше ми розповідали, до яких ініціатив можна долучитися, за посиланням.

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Фото: michael_hanzhenko для repair.together / Instagram