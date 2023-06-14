Быстро, под музыку и в стиле Rave: как толоки в Черниговской области возвращают регион к жизни

Волонтеры не ждут, пока государство найдет деньги на масштабное восстановление деоккупированных регионов. Активисты едут разбирать завалы, а по выходным бесплатно строят жилье людям, чьи дома россияне разрушили.

Чтобы молодежь тоже захотела приобщиться к делу, волонтеры устраивают толоку под музыку. И такие уборки приносят большие результаты.

В Ивановском районе Черниговской области из-за войны уничтожены 220 жилищ. Люди, пережившие оккупацию, просто хватались за голову, не зная, что делать дальше. Но оригинальные замыслы могут быть достаточно плодотворными.

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В разрушенное Ягодное приезжают волонтеры, из автобусов берут все необходимое и направляются на руины.

Как происходит толока

Сначала проводят инструктаж, ведь правила безопасности очень важны. Строительного опыта у большинства людей нет, но они готовы учиться. Из кирпичей разрушенного спортзала будут строить новые дома. Раньше это считалось мусором, а сейчас в общине очередь из людей, которые полностью потеряли жилье. Спортзал разбирают быстро, весело и под музыку, ведь это толока в стиле Rave.

— Хочется настроить на атмосферу труда, энергичности, воинственности. Чтобы было понятно — мы не сдаемся. Хотим музыкой подчеркнуть это, — говорит соучредитель Repair together Дария Косякова.

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Уличные рейв толоки начали, как только россиян прогнали из региона. Сначала волонтеры Repair together отстроили приют для животных в Киевской области, затем стали искать менее популярные среди активистов локации. В Ягодное зашли первыми, толоки здесь с прошлого мая.

Волонтеры уже почти достроили дом пенсионерке Тамаре из Лукашевки. Ее дом сожгли россияне, он горел почти два дня. Женщина акцентирует, что чудом удалось спастись всей семье. Волонтеры говорят, что все желающие строить могут научиться это делать.

Если ты хочешь помочь людям отстроить свои дома, то ранее мы рассказывали, к каким инициативам можно приобщиться, по ссылке.

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Фото: michael_hanzhenko для repair.together / Instagram