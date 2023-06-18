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Украина вдохновляет своей смелостью британцев! Волонтеры передали спасателям бронированный автомобиль

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 18 июня 2023, 19:30

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