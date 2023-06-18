Украина вдохновляет своей смелостью британцев! Волонтеры передали спасателям бронированный автомобиль

Чтобы спасательные операции были более безопасными, донецким чрезвычайникам волонтеры передали броневик, ведь им приходится работать под огнем. Так что защищенная машина спасет жизнь.

Они ежедневно тушат пожары и разбирают завалы после очередных российских обстрелов. Выезжают на обезвреживание взрывчатки. А кроме основных обязанностей — оказывают медицинскую помощь раненым. Транспортируют пострадавших в медучреждения и эвакуируют тех, кому уже невмоготу жить под постоянными обстрелами.

Вывозят местных на обычном микроавтобусе, который не раз накрывали вражеским огнем. Но сегодня волонтеры передали спасателям Торецкого бронированный внедорожник для эвакуации. Его в Великобритании приобрел фонд Українські вогнеборці. Миллион гривен задонатили украинцы. Остальные — 33 000 фунтов — помощь от украинско-британского благотворительного фонда.

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Такие авто использует британская армия, я тоже военнослужащий, и я знаю, что это очень хорошая и надежная машина. Украина продолжает воодушевлять меня и всех моих работников своей смелостью. Украинцы фантастические и сильные, — рассказывает руководитель компании Venari Group Оливер Норт.

Автомобили адаптировали именно для эвакуации, в том числе и раненых, это сделало британское предприятие. Его основатель приехал в Киев, чтобы лично передать машину донецким спасателям. Всего компания Оливера поставила в Украину уже 150 разных броневиков.

Фонд Українські вогнеборці, единственный в Украине, помогает исключительно спасателям — с начала полномасштабной войны закупили уже 6 спецмашин для спасателей прифронтовых территорий — среди них большие пожарные. Также подводные дроны и оборудование для разминирования водоемов. На прошлой неделе передали моторную лодку и снаряжение для херсонских водолазов почти на 3 миллиона гривен, которые задонатили украинцы.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как толоки в Черниговской области возвращают регион к жизни.

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