Шокований незламністю місцевих! Як волонтер зі США приїхав допомагати людям у Херсоні

У частині Херсона від сьогодні вводять тривалу комендантську годину. Пересуватися у Корабельному районі міста можна буде лише з 12 до 15-ї години. Триватимуть такі обмеження до 19 червня.

Корабельний — найбільш підтоплений район міста. Зараз людям, які тут залишилися, воду та їжу доставляють волонтери. Цю частину міста росіяни ще й постійно обстрілюють. Місцеві сподіваються, що невдовзі до них можна буде дістатися не човном, а автомобілем.

Волонтери збираються в одному з районів Херсона. Ближче до води дозволять під’їхати лише одній автівці з метою безпеки.

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Для засновника фонду Global Empowerment Mission Майкла Капоні — це не перший такий виїзд. У найвіддаленіших підтоплених районах був буквально напередодні. Його команда допомагає Україні з перших днів війни. Коли надійшла інформація про підрив дамби, відреагували швидко.

Скоординувалися з місцевою владою. Зобов’язалися поставити 80 вантажівок допомоги, 8 тисяч літрів води, 100 генераторів, 30 фур з їжею, — розповідає волонтер Майкл Капоні.

Цю воду та їжу волонтери роздали там, куди можна дістатися лише човном. Кожен такий рейс — небезпека і для них. Адже росіяни вже не раз цілили саме у волонтерські човни. Дивись у відео про місію американського волонтера та що він побачив на власні очі у Херсоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вся Україна допомагає Херсонщині.

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