Шокирован несокрушимостью местных! Как волонтер из США приехал помогать людям в Херсоне

В части Херсон вводят продолжительный комендантский час. Передвигаться в Корабельном районе города можно будет только с 12 до 15 часов. Продолжатся такие ограничения до 19 июня.

Это самый подтопленный район города. Сейчас людям, которые здесь остались, воду и еду доставляют волонтеры. Эту часть города россияне еще и постоянно обстреливают. Местные надеются, что вскоре до них можно будет добраться не на лодке, а на автомобиле.

Волонтеры собираются в одном из районов Херсона. Ближе к воде позволят подъехать только одному автомобилю в целях безопасности.

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Для основателя фонда Global Empowerment Mission Майкла Капони — это не первый подобный выезд. В самых отдаленных подтопленных районах был буквально накануне. Его команда помогает Украине с первых дней войны. Когда поступила информация о подрыве дамбы, отреагировали быстро.

Скоординировались с местными властями. Обязались поставить 80 грузовиков помощи, 8 тысяч литров воды, 100 генераторов, 30 фур с едой, — рассказывает Майкл.

Эту воду и еду волонтеры раздали там, куда можно добраться только на лодке. Каждый такой рейс – опасность и для них. Ведь россияне уже не раз целились именно в волонтерские лодки. Смотри в видео о миссии американского волонтера и что он увидел своими глазами в Херсоне.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как вся Украина помогает Херсону.

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