Діставали забруднених мазутом, поранених та ледь живих! Як волонтери рятували тварин у Херсоні

Із затоплених територій Херсонщини небайдужі українці рятували не лише людей. Очільниця благодійного фонду 12 вартових, яка координувала волонтерську місію з порятунку тварин із затопленого Херсона, розповіла, як рятували улюбленців.

Частина врятованих повернулася до господарів, частина — знайшла нових. Ми розповімо історії про хоробрість людей, які допомагали чотирилапим.

Лала Тарапакіна показує одну собачку та розповідає її історію: тварина застрягла на даху гаража, дістатися суші вона не мала шансів. Зараз вона ще трішки може гарчати, адже відходить від пережитого. Зараз собачка чиста, але налякана. Її привезли повністю брудною.

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Волонтери розповідають: тварин діставали забруднених мазутом, поранених, ледь живих. Лала згадує, що близько місяця тому була у місті зі стерилізаційною місією, тому волонтери приблизно знали, де можуть ховатися тварини та як можуть поводитися в екстремальних ситуаціях.

За усіма врятованими тваринами (кішками, собаками та навіть курками і качками) спостерігають волонтери у розподільчому центрі. Їх реєструють, фотографують та шукають господарів. Центр організували на місці старого притулку для тварин неподалік Херсона.

Тварин, яких відмили та підлікували, везуть далі, наприклад, до Києва, щоб організувати їм нове життя. Утім, волонтери наголошують: не лише тварини з Херсона заслуговують на господаря, а й усі інші!

Волонтери вже змогли знайти нових господарів врятованим тваринам. Раніше ми розповідали, як собаки з Херсонщини шукають новий дім.

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