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Діставали забруднених мазутом, поранених та ледь живих! Як волонтери рятували тварин у Херсоні

Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV 22 Червня 2023, 15:00

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