Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне

Из затопленных территорий Херсона неравнодушные украинцы спасали не только людей. Глава благотворительного фонда 12 вартових, которая координировала волонтерскую миссию спасения животных из затопленного Херсона, рассказала, как спасали любимцев.

Часть животных вернулась к хозяевам, другие же — нашли новых. Мы расскажем истории о храбрости людей, которые помогали четырёхлапым.

Лала Тарапакина показывает одну собачку и рассказывает ее историю: животное застряло на крыше гаража, добраться до суши у него не было шансов. Сейчас собачка еще немного может рычать, ведь отходит от пережитого. Она в чистоте и безопасности, хоть и напугана. Ее привезли полностью грязной.

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Волонтеры рассказывают, что животных доставали испачканных мазутом, раненых, едва живых. Лала вспоминает, что около месяца назад была в городе со стерилизационной миссией, поэтому волонтеры приблизительно знали, где могут прятаться животные и как ведут себя в экстремальных ситуациях.

За всеми спасенными животными (кошками, собаками и даже курами и утками) наблюдают волонтеры в распределительном центре. Их регистрируют, фотографируют и ищут хозяев. Центр организовали на месте старого приюта для животных недалеко от Херсона.

Животных, которых отмыли и подлечили, везут дальше. Например, в Киев, чтобы организовать им новую жизнь. Впрочем, волонтеры отмечают: не только животные из Херсона заслуживают хозяина, но и все остальные!

Волонтеры уже смогли найти новых хозяев спасенным животным. Ранее мы рассказывали, как собаки из Херсона ищут новый дом.

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