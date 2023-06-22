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Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне

Ольга Чайко, Журналист программы Факты ICTV 22 июня 2023, 15:00

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Доставали испачканных мазутом, раненых и еле живых! Как волонтеры спасали животных в Херсоне
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