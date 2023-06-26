Плетут браслеты и продают лимонад, чтобы помогать ВСУ! Маленькие украинцы из Ужгорода делают невероятное

В Ужгороде дети собрали на автомобиль для медиков 128 горно-штурмовой бригады. Маленькие патриоты верят в победу и поддерживают ВСУ. Каждый день, второй год подряд собираются и плетут патриотические браслеты и украшения из бисера и цветных резинок. А еще — делают лимонад. Все это продают. Заработанное отдают волонтерам в поддержку наших защитников.

50 тысяч гривен — такую сумму семеро ужгородских детей заработали менее чем за два месяца. Все деньги отдали на автомобиль для медиков 128 горно-штурмовой бригады. Полноприводный микроавтобус волонтеры уже купили в Чехии. Через несколько дней он уедет на фронт.

Дети вместо летних развлечений делают взрослое дело и поддерживают наших защитников. Эти мальчики и девочки с одной улицы. Им от 8 до 12 лет. Каждый день уже второй год собираются в гараже возле дома — плетут патриотические браслеты и украшения из бисера и резинок.

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Сувениры продают при входе в магазины — просят кто сколько даст.

Мы много плетем изделий, чтобы больше дохода было. Такие браслеты покупают мамы дочерям, и вообще покупают патриотические изделия больше, — рассказывают дети из Ужгорода.

В городском парке дети продают и лимонад. Летом его быстро раскупают.

На нужды ВСУ дети отдают заработанные деньги не в первый раз — уже помогли купить разгрузочные жилеты, дождевики и еще одну машину для военных. К концу лета школьники планируют собрать на нужды армии вдвое большую сумму, потому что больше всего мечтают о нашей победе.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как волонтеры передали спасателям бронированный автомобиль.

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