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Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев

Любовь Кукла, журналист программы Вікна-новини 13 сентября 2023, 20:00

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