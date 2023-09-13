Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев

Жизнь разделена на до и после. Антон Иванцев — отец двух маленьких дочерей. Он был совершенно счастлив и здоров, но это навсегда изменила война.
Мужчина с первого дня полномасштабного вторжения пошел на фронт, защищать нас с вами от врага.
Сам родом из Черкасской области, где и начал службу сначала в ТрО, а затем его подразделение отправили в Попасную. Тогда, вспоминает Антон, и начался настоящий ад.
Бывший офисный работник стал пулеметчиком и оператором дронов в одной из самых горячих точек фронта — в Бахмуте.
Однако 2 мая Антон получил тяжелые ранения — прилетела 120-я мина. От гибели спасли собратья. Правда, теперь мужчине придется учиться заново жить, ведь он потерял обе руки и левую ногу.
У Антона сверхсложный случай — высокая ампутация конечностей, поэтому нужные протезы стоят немало. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить жизнь, он нуждается в дорогом и сложном протезировании.
Четыре миллиона двести тысяч гривен — именно столько нужно на лечение, чтобы вернуться к нормальной жизни Антону. А это немалые деньги. И эту сумму мы можем собрать только вместе.
Номер карты 5375 4112 0820 9192.
Номер карты 5375 4112 0820 9192.
Также помочь защитнику снова встать на ноги можно по ссылке на Monoбанку.
И даже после протезирования украинские защитники продолжают работать ради победы. Читай, как ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем в горы.
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