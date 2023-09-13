Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев

Жизнь разделена на до и после. Антон Иванцев — отец двух маленьких дочерей. Он был совершенно счастлив и здоров, но это навсегда изменила война.

Мужчина с первого дня полномасштабного вторжения пошел на фронт, защищать нас с вами от врага.

Сам родом из Черкасской области, где и начал службу сначала в ТрО, а затем его подразделение отправили в Попасную. Тогда, вспоминает Антон, и начался настоящий ад.

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Бывший офисный работник стал пулеметчиком и оператором дронов в одной из самых горячих точек фронта — в Бахмуте.

Однако 2 мая Антон получил тяжелые ранения — прилетела 120-я мина. От гибели спасли собратья. Правда, теперь мужчине придется учиться заново жить, ведь он потерял обе руки и левую ногу.

У Антона сверхсложный случай — высокая ампутация конечностей, поэтому нужные протезы стоят немало. Поэтому, чтобы хоть как-то облегчить жизнь, он нуждается в дорогом и сложном протезировании.

Четыре миллиона двести тысяч гривен — именно столько нужно на лечение, чтобы вернуться к нормальной жизни Антону. А это немалые деньги. И эту сумму мы можем собрать только вместе.

Номер карты 5375 4112 0820 9192.

Также помочь защитнику снова встать на ноги можно по ссылке на Monoбанку.

И даже после протезирования украинские защитники продолжают работать ради победы. Читай, как ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем в горы.

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