Путина не провоцировали, он всегда так смотрел на мир! Джордж Буш-младший о поддержке Украины, РФ и ошибках НАТО

Многие мировые лидеры мнений, политики и представители стран ЕС и НАТО по-новому взглянули на Украину и войну, начатую РФ в 2014 году. До 2022 года было допущено много ошибок, исправлять которые теперь нужно на поле боя, потом и кровью.

Весомую роль играли и руководители стран-флагманов во времена становления Украины как независимого государства.

43-й президент США Джордж Буш-младший (2001-2009 гг.) 10 сентября 2023 года имел честь выступить на прошедшем в Киеве форуме Yalta European Strategy. О взгляде в прошлое, Зеленском, откровенных историях с Путиным и войне в Украине — читай дальше в материале.

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О встрече с Путиным

В 2001 году Джордж Буш-младший впервые лично встретился с главой Кремля, в Словении. Как он заявлял после встречи, он заглянул в глаза Путину и смог понять его душу.

— Изменилось ли Ваше мнение сейчас?

— Тогда мы разговорились о личном, он рассказал мне об увлечении своих дочерей, а я — о своих. После разговора, на пресс-конференции меня спросили, доверяю ли я Путину. Я сказал: “Да”. — “Почему?” — “Посмотрел в его в глаза и увидел его душу”.

Если бы я посмотрел в его глаза на исходе президентства, я увидел бы другое. Он был инфицирован властью и тягой к деньгам, — сказал политик.

Буш-младший подчеркнул: это уже был совершенно другой человек.

— Удивило ли Вас то, что Путин напал на Украину?

— Я не удивился, что он может воспользоваться слабостью (Украины — ред.) для восстановления Советского Союза. Он также за слабость рассматривал и выход наших войск из Афганистана. Мы без нужды вышли оттуда и все в мире подумали: “Что же это за американцы, черт возьми?!”

Он (Путин — ред.) рассматривал распад СССР как нечто ужасное, хотел восстановить влияние РФ.

Украина и НАТО

За время президентства Джорджа Буша-младшего рассматривалась возможность старта процесса интеграции Украины в НАТО. Сам Буш-младший, по его словам, настаивал на создании специальной программы для Украины и Грузии, чтобы обе страны укрепили свою демократию.

Это не было провокацией, а лишь поддержкой этих стран. Но тогда Германия и Франция выступили против, — рассказывал 43 президент США.

— Некоторые считают, что вероятное вступление Украины в НАТО спровоцировало Путина. Так ли это?

— Нет. Он — строитель империи, ему нужно было иметь только какое-нибудь оправдание. Он всегда так смотрел на мир, считал Россию ослабленной и хотел возвратить её величие.

Также Джордж Буш-младший отметил, что весь мир и США в частности будут поддерживать Украину до тех пор, пока она не выбросит всех россиян со своей земли.

Это молодая демократия, борющаяся за свою свободу.

— Когда люди сражаются, это дает стимул для поддержки. Будет ли она устойчивой? Не знаю. Но первое, на что Украина должна обратить внимание, — это борьба с коррупцией, поскольку мы тратим на это деньги и многие американцы раздражаются, когда эти деньги идут не на борьбу с Россией, а ложатся в карманы.

Да и многих украинцев это раздражает тоже, — добавил Джордж Буш-младший.

Также политик отметил, что выборы в США, которые состоятся в скором времени, никак не повлияли бы на поддержку Украины. Но вместе с тем политики должны объяснить, почему Украина сейчас так важна. Ведь если не устоит Украина, что будет с Польшей, Латвией или Литвой, Румынией?

— Это ведь первый шаг Путина, но точно — не последний, — отметил Джордж Буш-младший.

О Зеленском

Сейчас экс-президент США считает украинского главу Владимира Зеленского действительно правильным человеком для управления страной во время войны.

— Знаете, что поражает американцев? Зеленский! Он — крутой парень, настоящий “техасец”, как его у нас называют, — поделился Буш-младший.

Неочевидные факты о действующем президенте Украины Владимире Зеленском можешь узнать из нашего другого материала.

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