Путіна не провокували, він завжди так дивився на світ! Джордж Буш-молодший про підтримку України, РФ та помилки НАТО

Буш-молодший наголосив: це вже була абсолютно інша людина.

— Чи здивувало Вас те, що Путін напав на Україну?

— Я не здивувався, що він може скористатися слабкістю (України — ред.) задля відновлення Радянського Союзу. Він також за слабкість розглядав й вихід наших військ з Афганістану. Ми без потреби вийшли звідти й всі у світі подумали: “Що ж це за американці, чорт забирай?!”

Він (Путін — ред.) розглядав розпад СРСР як щось жахливе, хотів відновити вплив РФ.

Україна та НАТО

За час президентства Джорджа Буша-молодшого, розглядалася можливість старту процесу інтеграції України до НАТО. Сам Буш-молодший, за його словами, наполягав на створенні спеціальної програми для України та Грузії, аби обидві країни зміцнили свою демократію.

Це не було провокацією, а лише підтримкою для цих країн. Але тоді Німеччина та Франція виступили проти, — розповідав 43 президент США.

— Дехто вважає, що ймовірний вступ України до НАТО спровокував Путіна. Чи так це?

— Ні. Він — будівничий імперії, йому потрібно було мати лише якесь виправдання. Він завжди так дивився на світ, вважав Росію ослабленою і хотів повернути її велич.

Також Джордж Буш-молодший зазначив, що весь світ та США зокрема будуть підтримувати Україну доти, доки вона не викине усіх росіян зі своєї землі.

Це молода демократія, яка бореться за свою свободу.

— Коли люди борються, це дає стимул для підтримки. Чи буде вона сталою? Не знаю. Та перше, на що Україна має звернути увагу — це боротьба з корупцією, оскільки ми витрачаємо на це гроші й багато американців дратуються, що ці гроші йдуть не на боротьбу з Росією, а лягають у чиїсь кишені.

Та й багатьох українців це дратує теж, — додав Джордж Буш-молодший.

Також політик зазначив, що вибори у США, які відбудуться незабаром, ніяк не мали б вплинути на підтримку України. Та разом з тим політики мають пояснити, чому Україна нині така важлива. Адже якщо не встоїть Україна, то що буде з Польщею, Латвією чи Литвою, Румунією?

— Адже це перший крок Путіна, але точно — не останній, — зазначив Джордж Буш-молодший.