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Путіна не провокували, він завжди так дивився на світ! Джордж Буш-молодший про підтримку України, РФ та помилки НАТО

Вікторія Мельник, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 19:00
Джордж Буш-молодший
Фото: Depositphotos

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