Путіна не провокували, він завжди так дивився на світ! Джордж Буш-молодший про підтримку України, РФ та помилки НАТО

Чимало світових лідерів думок, політиків і представників країн ЄС й НАТО по-новому поглянули на Україну та війну, що розпочала РФ у 2014 році. До 2022 року було зроблено багато помилок, виправляти які тепер потрібно на полі бою потом і кров’ю.
Вагому роль відігравали й очільники країн-флагманів у часи становлення України як незалежної держави.
43-й президент США Джордж Буш-молодший (2001-2009 рр.) 10 вересня 2023 року мав честь виступити на форумі Yalta European Strategy, що минув у Києві. Про погляд у минуле, Зеленського, відверті історії з Путіним та війну в Україні — читай далі у матеріалі.
У 2001 році Джордж Буш-молодший вперше особисто зустрівся з очільником Кремля у Словенії. Тоді, як він заявляв після зустрічі, він заглянув в очі Путіну та зміг зрозуміти його душу.
— Тоді ми розговорилися про особисте, він розповів мені про захоплення своїх доньок, а я — про своїх. Після розмови на пресконференції мене запитали, чи довіряю я Путіну. Я сказав: “Так”. — “Чому?” — “Бо подивився в його очі та побачив його душу”.
Якби я подивився в його очі під кінець президентства, я побачив би інше. Він був інфікований владою і потягом до грошей, — сказав політик.
Якби я подивився в його очі під кінець президентства, я побачив би інше. Він був інфікований владою і потягом до грошей, — сказав політик.
Буш-молодший наголосив: це вже була абсолютно інша людина.
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— Я не здивувався, що він може скористатися слабкістю (України — ред.) задля відновлення Радянського Союзу. Він також за слабкість розглядав й вихід наших військ з Афганістану. Ми без потреби вийшли звідти й всі у світі подумали: “Що ж це за американці, чорт забирай?!”
Він (Путін — ред.) розглядав розпад СРСР як щось жахливе, хотів відновити вплив РФ.
За час президентства Джорджа Буша-молодшого, розглядалася можливість старту процесу інтеграції України до НАТО. Сам Буш-молодший, за його словами, наполягав на створенні спеціальної програми для України та Грузії, аби обидві країни зміцнили свою демократію.
Це не було провокацією, а лише підтримкою для цих країн. Але тоді Німеччина та Франція виступили проти, — розповідав 43 президент США.
— Ні. Він — будівничий імперії, йому потрібно було мати лише якесь виправдання. Він завжди так дивився на світ, вважав Росію ослабленою і хотів повернути її велич.
Також Джордж Буш-молодший зазначив, що весь світ та США зокрема будуть підтримувати Україну доти, доки вона не викине усіх росіян зі своєї землі.
Це молода демократія, яка бореться за свою свободу.
Це молода демократія, яка бореться за свою свободу.
— Коли люди борються, це дає стимул для підтримки. Чи буде вона сталою? Не знаю. Та перше, на що Україна має звернути увагу — це боротьба з корупцією, оскільки ми витрачаємо на це гроші й багато американців дратуються, що ці гроші йдуть не на боротьбу з Росією, а лягають у чиїсь кишені.
Та й багатьох українців це дратує теж, — додав Джордж Буш-молодший.
Також політик зазначив, що вибори у США, які відбудуться незабаром, ніяк не мали б вплинути на підтримку України. Та разом з тим політики мають пояснити, чому Україна нині така важлива. Адже якщо не встоїть Україна, то що буде з Польщею, Латвією чи Литвою, Румунією?
— Адже це перший крок Путіна, але точно — не останній, — зазначив Джордж Буш-молодший.
Нині екс-президент США вважає українського очільника Володимира Зеленського справді правильною людиною для керування країною під час війни.
— Знаєте, що вражає американців? Зеленський! Він — крутий хлопець, справжній “техасець”, як його в нас називають, — поділився Буш-молодший.
Неочевидні факти про чинного президента України Володимира Зеленського можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.
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