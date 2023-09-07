США нададуть новий пакет допомоги вартістю понад $1 млрд: що отримає Україна

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги, вартістю в понад $1 млрд. Туди увійдуть елементи протиповітряної оборони та фінансова допомога для військових та цивільних потреб.

Що конкретно отримає Україна та яку допомогу США нададуть поза визначеним пакетом, читай далі.

Що увійде в пакет допомоги: перелік

Загальну суму в понад $1 млрд розподілили на різні потреби. Так:

Зараз також дивляться

$665,5 млн підуть на військову та цивільну допомогу у сфері безпеки;

$100 млн — підтримку довгострокових військових потреб України;

$300 млн — підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення правопорядку на звільнених територіях.

Зокрема, в рамках масштабної військові допомоги, $175 млн виділили на елементи протиповітряної оборони України. До нового оборонного пакета увійдуть.

Обладнання для забезпечення систем ППО України. Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS). Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. 81-мм мінометні системи та снаряди. 120-мм боєприпаси зі збідненого урану для танків Abrams. Протитанкові керовані ракети TOW. Протитанкові системи Javelin і AT-4. Понад три мільйони патронів до стрілецької зброї. Тактичні аеронавігаційні системи. Тактичні захищені системи зв’язку та допоміжне обладнання. Підривні боєприпаси для прибирання перешкод. Запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У повідомленні Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб із допомоги у сфері безпеки.

Що, окрім пакета допомоги? США віддадуть конфісковані гроші

Крім оголошення про пакет військової допомоги, 6 вересня Україна отримала ще одну приємну звістку від американського держсекретаря Ентоні Блінкена.

Під час конференції в Києві він заявив про готовність США вперше передати Україні активи, які конфіскували у підсанкційних російських олігархів. Їх спрямують на підтримку ветеранів.

Він наголосив, що ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити.

Детальніше про візит Ентоні Блінкена до України, який відбувся 6 вересня 2023 року, ми розповідали у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.