США нададуть новий пакет допомоги вартістю понад $1 млрд: що отримає Україна

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги, вартістю в понад $1 млрд. Туди увійдуть елементи протиповітряної оборони та фінансова допомога для військових та цивільних потреб.
Що конкретно отримає Україна та яку допомогу США нададуть поза визначеним пакетом, читай далі.
Загальну суму в понад $1 млрд розподілили на різні потреби. Так:
Зокрема, в рамках масштабної військові допомоги, $175 млн виділили на елементи протиповітряної оборони України. До нового оборонного пакета увійдуть.
У повідомленні Пентагону йдеться, що США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб із допомоги у сфері безпеки.
Крім оголошення про пакет військової допомоги, 6 вересня Україна отримала ще одну приємну звістку від американського держсекретаря Ентоні Блінкена.
Під час конференції в Києві він заявив про готовність США вперше передати Україні активи, які конфіскували у підсанкційних російських олігархів. Їх спрямують на підтримку ветеранів.
Він наголосив, що ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити.
Він наголосив, що ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити.
Детальніше про візит Ентоні Блінкена до України, який відбувся 6 вересня 2023 року, ми розповідали у матеріалі.
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