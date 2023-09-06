Державний секретар США у Києві: що відомо про візит Ентоні Блінкена до України

Сьогодні, 6 вересня 2023 року, до України прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. США — одна з тих країн, які надають нам допомогу у різних сферах.

Ми розповімо, що відомо про мету візиту Ентоні Блінкена в Україну та що він вже встиг зробити.

Візит Ентоні Блінкена в Україну 6 вересня 2023: що відомо

З державним секретарем США зустрівся голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Разом вони вшанували пам’ять загиблих воїнів на Берковецькому кладовищі, про це Кулеба повідомив у соцмережі Х (колишній Twitter).

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— Я привітав державного секретаря Ентоні Блінкена в Україні. Секретар став першим колегою, який розпочав свій день у Києві з вшанування загиблих наших героїв на Берковецькому кладовищі. Це знак поваги до всіх українських воїнів, які віддали своє життя за нашу свободу та право на життя, — сказав очільник українського МЗС.

Сам Ентоні Блінкен розповів про свій візит до України у соцмережі Х так:

— Сьогодні ми повернулися до Києва, щоб зустрітися з нашими українськими партнерами, щоб обговорити їхній поточний контрнаступ, майбутню допомогу та зусилля з відновлення, і, перш за все, зміцнити непохитну відданість США Україні.

Пізніше на спільній пресконференції з Дмитром Кулебою він сказав:

— Ми спостерігаємо прогрес у контрнаступі, і це подає надію. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно не лише для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася.

Очікується, що Блінкен також оголосить про новий пакет допомоги Україні.

США передають нам багато зброї. Нещодавно стало відомо, що вони закупили для України ракети середньої дальності. Раніше ми розповідали про характеристики ракети AIM-120 AMRAAM.

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