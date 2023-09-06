Государственный секретарь США в Киеве: что известно о визите Энтони Блинкена в Украину

Сегодня, 6 сентября 2023 года, в Украину прибыл государственный секретарь США Энтони Блинкен. США — одна из тех стран, которые оказывают нам помощь в разных сферах.

Мы расскажем, что известно о целях визита Энтони Блинкена в Украину и что он уже успел сделать.

Визит Энтони Блинкена в Украину 6 сентября 2023 года: что известно

С государственным секретарем США встретился глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вместе они почтили память погибших воинов на Берковецком кладбище, об этом Кулеба сообщил в соцсети Х (бывший Twitter).

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— Я приветствовал государственного секретаря Энтони Блинкена в Украине. Секретарь стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве с чествования погибших наших героев на Берковецком кладбище. Это знак уважения всех украинских воинов, отдавших свою жизнь за нашу свободу и право на жизнь, — сказал глава украинского МИД.

Сам Энтони Блинкен рассказал о своем визите в Украину в соцсети Х так:

— Сегодня мы вернулись в Киев, чтобы встретиться с нашими украинскими партнерами, чтобы обсудить их текущее контрнаступление, предстоящую помощь и усилия по восстановлению и, прежде всего, укрепить непреклонную преданность США Украине.

Позже на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой он сказал:

— Мы наблюдаем прогресс в контрнаступлении, и это обнадеживает. Мы хотим убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно не только для успеха в контрнаступлении, но и то, что ей нужно в долгосрочной перспективе, чтобы в будущем подобная агрессия больше не повторилась.

Ожидается, что Блинкен также объявит новый пакет помощи Украине.

США передают нам много оружия. Недавно стало известно, что они закупили для Украины ракеты средней дальности. Ранее мы рассказывали о характеристиках ракеты AIM-120 AMRAAM.

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