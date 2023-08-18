Война в Украине

Дания и Нидерланды получили разрешение США на поставку истребителей F-16. Когда Украина получит самолеты

Анастасия Грубрина, редактор сайта 18 августа 2023, 12:07
Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передачу F-16
Фото: Unsplash

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Дания и Нидерланды получили разрешение США на поставку истребителей F-16. Когда Украина получит самолеты
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