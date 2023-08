Дания и Нидерланды получили разрешение США на поставку истребителей F-16. Когда Украина получит самолеты

Даня и Нидерланды подтвердили, что США согласились на передачу этими странами истребителей F-16 для Украины. Читай в нашем материале подробнее, когда ждать поставки самолетов, и что означают действия США и других стран.

Важно отметить, что решение о конкретной передаче Украине самолетов F-16 пока не принято. Речь идет именно о разрешении США для Дании и Нидерландов передавать истребители в будущем.

Дания передаст F-16 по окончании учений украинских пилотов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Ранее Дания направила запрос в США по поставкам самолетов Украине.

По словам министра Расмуссена, от США получили “дружеский ответ”.

В то же время и Нидерланды сообщили о таком же ответе. Глава МИД Нидерландов Вопке Хустру заявил о решении Вашингтона проложить путь для отправки истребителей F-16 в Украину.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. ???????????????????????? 1/2