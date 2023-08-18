Данія та Нідерланди отримали дозвіл США на поставку винищувачів F-16. Коли Україна отримає літаки

Даня та Нідерланди підтвердили, що США погодилися на передачу цими країнами винищувачів F-16 для України. Читай у нашому матеріалі детальніше, коли чекати на поставку літаків та що означають дії США та інших держав.

Данія та Нідерланди підтвердили схвалення США на передачу F-16

Важливо зазначити, що рішення про конкретну передачу Україні літаків F-16 поки не ухвалено. Йдеться саме про дозвіл від США для Данії та Нідерландів передавати винищувачі у майбутньому.

Данія передасть F-16 після закінчення навчань українських пілотів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен. Раніше Данія направила запит до США щодо постачання літаків Україні.

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За словами міністра Расмуссена, від США отримали “дружню відповідь”.

Водночас і Нідерланди повідомили про таку ж відповідь. Голова МЗС Нідерландів Вопке Хустру заявив про рішення Вашингтону прокласти шлях для відправки винищувачів F-16 в Україну.

We welcome Washington’s decision to pave the way for sending #F16 Fighter Jets to Ukraine. Many thanks to @SecBlinken for the good and swift cooperation. Now, we will further discuss the subject with our European partners. ???????????????????????? 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) August 17, 2023

Нідерланди та Данія обговорюватимуть шляхи та терміни поставок з європейськими партнерами. Поки поставки очікуються не раніше за закінчення навчань українськими пілотами.

Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі опублікував уже традиційне емодзі. Цього разу — винищувача F-16.

Навчання українських пілотів у Данії можуть розпочатися уже в серпні. Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Трольс Лунд Пульсен заявив, що результати навчань ми зможемо побачити на початку 2024 року.

Раніше ми розповідали, за яких умов українських пілотів допускають до навчання на F-16.

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