США предоставят новый пакет помощи стоимостью более $1 млрд: что получит Украина

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, стоимостью более $1 млрд. Туда войдут элементы противовоздушной обороны и финансовая помощь для военных и гражданских нужд.

Что конкретно получит Украина и какую помощь США предоставят вне определенного пакета, читай дальше.

Что войдет в пакет помощи: список

Общую сумму более $1 млрд распределили на разные нужды:

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$665,5 млн пойдут на военную и гражданскую помощь в сфере безопасности;

$100 млн — поддержка долгосрочных военных нужд Украины;

$300 млн — поддержка усилий правоохранительных органов по восстановлению правопорядка на освобожденных территориях.

В частности, в рамках масштабной военной помощи $175 млн выделили на элементы противовоздушной обороны Украины.

Оборудование по обеспечению систем ПВО Украины. Дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS). Артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм; 81-мм минометные системы и снаряды. 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams. Противотанковые управляемые ракеты TOW. Противотанковые системы Javelin и AT-4. Более трех миллионов патронов к стрелковому оружию. Тактические аэронавигационные системы. Тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование. Подрывные боеприпасы для уборки помех. Запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Что, кроме пакета помощи? США отдадут конфискованные деньги

Кроме объявления о пакете военной помощи, 6 сентября Украина получила еще одно приятное известие от американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В ходе конференции в Киеве он заявил о готовности США впервые передать Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов. Их направят в поддержку ветеранов.

Он подчеркнул, что те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить.

Детальнее о визите Энтони Блинкена в Украину, который состоялся 6 сентября 2023 года, мы рассказывали в материале.

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