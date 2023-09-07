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США предоставят новый пакет помощи стоимостью более $1 млрд: что получит Украина

Вероника Кононенко, редактор сайта 07 сентября 2023, 11:02
пакет допомоги США
Фото: Генеральный штаб ВСУ

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