США предоставят новый пакет помощи стоимостью более $1 млрд: что получит Украина

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине, стоимостью более $1 млрд. Туда войдут элементы противовоздушной обороны и финансовая помощь для военных и гражданских нужд.
Что конкретно получит Украина и какую помощь США предоставят вне определенного пакета, читай дальше.
Общую сумму более $1 млрд распределили на разные нужды:
В частности, в рамках масштабной военной помощи $175 млн выделили на элементы противовоздушной обороны Украины.
Кроме объявления о пакете военной помощи, 6 сентября Украина получила еще одно приятное известие от американского госсекретаря Энтони Блинкена.
В ходе конференции в Киеве он заявил о готовности США впервые передать Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов. Их направят в поддержку ветеранов.
Он подчеркнул, что те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить.
Он подчеркнул, что те, кто сделал возможным агрессивную войну Путина, должны за это заплатить.
Детальнее о визите Энтони Блинкена в Украину, который состоялся 6 сентября 2023 года, мы рассказывали в материале.
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