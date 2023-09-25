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Це нова точка відліку. Тімоті Снайдер про майбутнє України, ефективність рішень та нову фазу деокупації

Артем Куля, журналіст Факти тижня 25 Вересня 2023, 19:00
Війна закінчилася б у 2022: Тімоті Снайдер про помилки та майбутнє України

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