Це нова точка відліку. Тімоті Снайдер про майбутнє України, ефективність рішень та нову фазу деокупації

В ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV американський історик та письменник Тімоті Снайдер розповів, яким може бути майбутнє України, ефективні та неефективні рішення під час повномасштабної війни та коли буде нова фаза деокупації територій України.

Війна закінчилася б у 2022: Тімоті Снайдер про помилки та майбутнє України

На питання, чи вирішується майбутнє людства зараз в Україні та за що нині розгортається битва, Тімоті Снайдер відповів, що ця війна є нагадуванням про те, що в історії є моменти, коли все може піти одним або іншим шляхом. А поворотним моментом у війні для Снайдера є цінності.

Центральною проблемою 21-го століття є не зіткнення однієї ідеології з іншою ідеологією, а зіткнення ідеї про те, що взагалі нічого не є істинним — з усіма іншими цінностями. І в цій війні Росія представляє ідею, що взагалі нічого не є правдою — ані факти, ані цінності, лише імпульси та сила.

— І ця ідея є привабливою для багатьох людей, вона має спосіб висмоктати силу з інших систем і з інших культур. Але це також поворотний момент у сенсі міжнародного порядку. У нас є порядок, який ми створили після 1945 року, в якому є держави, є кордони.

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Тімоті Снайдер пояснив, чому війна Росії проти України тісно пов’язана з Європою та її майбутнім:

Я думаю, що Європа — це не статичний, а динамічний проект, і що Євросоюз повинен приймати виклики та долати їх. Я вважаю, що це сигнальний виклик для Європи. Це шанс для Європи досягти успіху, це нова точка відліку.

Вдалі та невдалі рішення під час повномасштабної війни

Історик та дослідник каже, що прогалини, які є нині, потрібно заповнювати санкціями, і вони добре діють. Але погоджується, що вони недосконалі:

— Я думаю, що санкції недосконалі, є діри, але ми будемо й далі тиснути. Ми думаємо про Росію в основному з точки зору економіки, що ми можемо завдати їй шкоди таким чином. Але зробити це важче частково тому, що бідність росіян, яка триватиме дуже довго, не матиме потрібного ефекту.

Снайдер каже, потрібно надавати озброєння Україні та тиснути санкціями на Росію. А також пригадує, як і українці імпровізують і складають власні системи, або використовують надані партнерами за іншим призначенням, що в рази покращує результат.

Якби ми просто були швидшими, тоді ця війна закінчилася б наприкінці 2022. Ви могли б виграти цю війну, якби були озброєні так, як будете озброєні зараз. Нам на Заході потрібно реалістично думати, що потрібно для перемоги у війні.

Історик зазначив, що американці та європейці мають бути більш реалістичними щодо потреб України, а Україна має контролювати Крим.

Подумайте, що вам потрібно контролювати, щоб виграти війну. Це єдиний спосіб покласти край війні — щоб хтось виграв. Ви повинні мислити дуже холоднокровно і спокійно.

Нова фаза деокупації територій

Західні ЗМІ тривалий час критикують український контрнаступ, пишучи, що він забуксував. Однак за останні місяці можна побачити значне прискорення темпів деокупації.

Тімоті Снайдер каже, це нова фаза звільнення українських територій. А також, що українці мають рацію, що бережуть своїх людей.

Я думаю, що є певні зрушення, і це пов’язано не лише з територією на південному напрямку, але і з успішним використанням Україною зброї далекого радіусу дії.

— Українці доктринально мають рацію в тому, що прагнуть контролювати логістику, перш ніж рухатися далі, на захищену територію. Американці ж мають рацію, в якийсь момент потрібно зробити великий прорив.

Снайдер каже, що усі війни є непередбачуваними, тому українці та американці знайдуть компроміс. І навіть коли здається, що це триває вічність, це ніколи не спрацює, і так далі — потім все раптово змінюється.

Раніше Джордж Буш-молодший розповідав про підтримку України, РФ та помилки НАТО.

Фото: 22 ОМБр, скриншот з сюжету Факти ICTV

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