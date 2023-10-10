Щоб вийшла смачна та соковита! Коли найкращі дні для квашення капусти на зиму та як це робити

Кожної осені, коли великі, соковиті голівки капусти вже готові до збору, українські господарі та господині розпочинають свою традицію — квашення капусти на зиму.

Квашена капуста — це не лише чудовий смаковий додаток до зимового столу, а й справжнє джерело вітамінів та корисних мікроелементів в холодний період року. Тож до її квашення варто підійти відповідально. Детальніше про те, коли квасити капусту на зиму та яких правил варто дотримуватися — далі у матеріалі.

Як обрати капусту для квашення

Найголовніший фактор, на який потрібно звертати увагу під час квашення капусти — її зрілість. Качан капусти має бути щільним та пружним. Також краще не квасити молоду капусту та її ранні сорти, оскільки вони не дадуть достатньої кількості соку, необхідного для квашення.

Зараз також дивляться

Найкраще ж для квашення відходить пізня білокачанна капуста. Вважається, що ідеальна для квашення капуста сорту Слава, тож за можливості, обирай саме її.

Також не варто квасити капусту в той самий день, коли ти зрізав(-ла) качан. Краще дай йому полежати один-два тижні.

Як квасити капусту на зиму

Щоб приготувати смачну квашену капусту, важливо мати хороший рецепт. Тож про те, як квасити капусту на зиму, щоб у неї був неперевершений смак, розповіли у виданні Smachno.ua.

Інгредієнти:

3,5 кг капусти;

1 морквина;

2-3 листки смородини;

1 листок хрону;

1 гілка кропу з насінням;

1-2 лаврових листи;

75 г не йодованої солі;

3-4 горошини чорного перцю.

Квашена капуста: рецепт

Зніми з капусти верхні листки, ретельно помий її та розріж на дві частини. Наріж її смужками товщиною до 5 мм.

Перейдімо до моркви. Її потрібно натерти на крупній тертці та перемішати з капустою. Туди ж додайте сіль.

Далі необхідно потовкти капусту, аби вона пустила сік.

У спеціально підготовлену тару — це може бути бочка або скляна банка, поклади пласт чистого капустяного листя, листя смородини, листок хрону, гілку кропу з насінням, лавровий лист та горошини чорного перцю.

Далі в кілька шарів щільно виклади капусту та притисни кулаком. Зверху поклади гніт.

Залиш капусту за кімнатної температури на два-три дні. Два рази на день проколюй капусту до дна. Це потрібно робити, щоб вийшов вуглекислий газ.

На квашеній капусті утвориться піна. Її варто знімати шумівкою. Через п’ять-сім днів страва готова.

Коли квасити капусту на зиму: сприятливі дні

У жовтні 2023 найсприятливішими днями для квашення буде період, коли місяць зростає. Тож якщо плануєш квасити капусту — краще робити це у такі дні:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 жовтня.

Говорячи про те, коли квасити капусту у жовтні, не можна ігнорувати й дні, коли цього робити не варто. Йдеться про такі дні:

13, 14, 27, 28, 29 жовтня.

Ці дати допоможуть тобі визначити, які найкращі дні для квашення капусти, аби вона вийшла найсмачнішою.

Раніше ми розповідали, як приготувати квашені помідори на зиму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.