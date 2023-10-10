Чтобы получилась вкусная и сочная! Когда лучшие дни для квашения капусты на зиму и как это делать

Каждую осень, когда большие, сочные головки капусты уже готовы к сбору, украинские хозяева и хозяйки начинают свою ежегодную традицию — заквашивание капусты на зиму.

Квашеная капуста — это не только замечательное вкусовое дополнение к зимнему столу, но и настоящий источник витаминов и полезных микроэлементов в холодный период года. Поэтому к ее квашению стоит подойти ответственно. Подробнее о том, когда квасить капусту на зиму и каких правил следует придерживаться — далее в материале.

Как выбрать капусту для квашения

Самый главный фактор, на который нужно обращать внимание при квашении капусты — ее зрелость. Кочан капусты должен быть плотным и упругим. Также лучше не квасить молодую капусту и ее ранние сорта, поскольку они не дадут достаточного количества сока, необходимого для квашения.

Сейчас также смотрят

Лучше всего же для квашения подходит поздняя белокочанная капуста. Считается, что идеально подходит для квашения капуста сорта Слава поэтому по возможности выбирай именно ее.

Также не стоит квасить капусту в тот же день, когда ты срезал(-а) кочан. Лучше дай ей полежать одну-две недели.

Как квасить капусту на зиму

Чтобы приготовить вкусную квашеную капусту — важно иметь хороший рецепт. Поэтому о том, как квасить капусту на зиму, чтобы у нее был непревзойденный вкус рассказали в издании Smachno.ua.

Ингредиенты:

3,5 кг капусты;

1 морковка;

2-3 листа смородины;

1 лист хрена;

1 ветка укропа с семенами;

1-2 лавровых листа;

75 г нейодированной соли;

3-4 горошины черного перца.

Квашеная капуста: рецепт

Сними с капусты верхние листья, тщательно помой ее и разрежь на две части. Нарежь ее полосками толщиной до 5 мм.

Перейдем к моркови. Ее нужно натереть на крупной терке и перемешай с капустой. Туда же добавьте соль.

Далее необходимо растолочь капусту, чтобы она пустила сок.

В специально подготовленную тару — это может быть бочка или стеклянная банка, положи пласт чистых капустных листьев, листья смородины, лист хрена, ветку укропа с семенами, лавровый лист и горошины черного перца.

Далее в несколько слоев плотно выложи капусту и прижми кулаком. Сверху положи гнет.

Оставь капусту при комнатной температуре на два-три дня. Два раза в день прокалывай капусту до дна. Это нужно делать, чтобы вышел углекислый газ.

На квашеной капусте образуется пена. Ее лучше снимать шумовкой. Через пять-семь дней блюдо готово.

Когда квасить капусту на зиму: благоприятные дни

В октябре 2023 года самыми благоприятными днями для квашения будет период, когда луна растет. Поэтому если планируешь квасить капусту — лучше делать это в такие дни:

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 октября.

Говоря о том, когда квасить капусту в октябре, нельзя игнорировать и дни, когда этого делать не стоит. Речь идет о таких днях:

13, 14, 27, 28, 29 октября.

Эти даты помогут тебе определить, какие лучшие дни для квашения капусты, чтобы она получилась самой вкусной.

Ранее мы рассказывали, как приготовить квашеные помидоры на зиму.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.