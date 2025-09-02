Стиль життя Садівництво та город

Часник на зиму: як і коли саджати рослину для найкращого врожаю

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 02 Вересня 2025, 13:30 7 хв.
коли саджати часник на зиму 2025
Коли садити часник на зиму Фото Pixabay

