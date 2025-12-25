Мультфільми про Різдво — занурюйся у чарівні моменти святкового світу

Руки починають мерзнути від морозу, але тепла все ж більше потребує серце. Тому раз за разом, коли вулиці заповнює сніг та негода, хочеться тягнутися не лише до рукавичок, але й до історій, які зігрівають душу. А знайти це необхідне тепло навіть у дорослому віці допомагають мультфільми про Різдво.

Сповнені чарів, пригод та святкових веселощів. Ці неповторні анімаційні шедеври полонять наші серця ще у ранньому дитинстві. Від цього їх так приємно переглядати повторно, коли вже, здавалося, дух дитинства розвіявся в хуртовині дорослого життя.

Хочеш поностальгувати чи навпаки знайти небачену історію? Обирай один з мультфільмів про Різдво, які зібрали для тебе Вікна, щоб принести тобі радість, незабутні враження та святкові миттєвості.

Мультфільми про Різдво

Клаус

Почнемо наш перелік з відносно нового та популярного мультфільму, який розповідає історію походження Санта Клауса. Думаєш, що він сам усе розкаже? А ось і ні.

Адже улюбленця малечі глядачі зможуть побачити через розкриття історії іншого героя — примхливого Джаспера, якого батько відправляє у покарання працювати листоношею у далекий край, де й проживає Санта, котрий поки робить дерев’яні іграшки не у промислових масштабах.

Місія Різдвяний порятунок

Наш улюблений Санта вже займається звичною для себе справою та намагається привітати з Різдвом усіх слухняних малюків. Однак, хто стане його наступником? Дисциплінований старший син Стів чи незграбний молодшенький Артур? А найважливіше — хто врятує Різдво для малечі, яка внаслідок помилки може не отримати подарунка?

Ніко — шлях до зірок

Не один з найбільш популярних мультфільмів про Різдво, але від цього він менш добрим та чарівним не стає. Історія розповідає про маленьке оленя Ніко, яке прагне знайти свого тата. Адже батько не просто зник, а зайнятий надзвичайно важливою роботою в упряжці Санти. Хоч у це ніхто й не вірить, Ніко прагне знайти тата та нарешті побачитись з ним.

Вінні Пух: Різдвяний Пух

Можливо такого колись улюбленого героя як Вінні Пух хтось і міг забути, але про нього варто згадати на Різдво. Це ж улюблений м’який ведмедик! І цього разу він запрошує малечу та своїх друзів Тигра, Ослика, кенгуру Ру та інших відсвяткувати Різдво разом.

Еліот — найменше оленя Санти

Ще одне оленятко на свято замовляв хтось? А якщо маленьке? Адже Елліот зовсім невеличкий. Та й загалом він поні, а не олень, але прагне до них приєднатись в упряжці Санти після того, як Рудольф вийшов на пенсію і його місце стало вакантним.

Наполегливість та цілеспрямованість у боротьбі за мрію цієї малечі може надихнути не лише дитину, але й дорослих на великі нові звершення.

Короткометражні мультфільми про Різдво

Шрек: Різдво

Хто ж може бути найкращою компанією на вечір, як не Шрек? Однак якщо тобі вже складно дивитись повнометражні частини через те, що знаєш кожне слово напам’ять, тоді зверни увагу на різдвяну короткометражку про улюбленого героя.

Крім того, історія розповідає, як Шрек вперше дізнався, що таке Різдво, та намагається зрозуміти, як його святкувати.

Різдвяний Мадагаскар

Також улюблені герої, за якими можна було засумувати, це звісно Алекс, Марті, Мелман і Глорія. Цього разу у їхніх теплих краях пролітав Санта. Однак, він, на жаль, зазнав аварії. І тепер його обов’язки ляжуть на плечі наших героїв. Та чи впораються вони?

Льодовиковий період: Гігантське Різдво

Невідомо, як могли святкувати Різдво ще до зародження будь-яких релігій і разом з ними церковних свят. Однак уявити все ж таки можна. У цьому допоможуть герої мультфільму Льодовиковий період, які очікують на прихід Санти. Та чи знайде він їх, якщо різдвяний камінь зруйновано?

Пінгвіни Мадагаскару в різдвяних пригодах

Ще одні хитруни з Мадагаскару, які не лише вигадали, як втекти з острова, але і як врятувати Різдво. Шкіпер, Ріко, Ковальські та Рекрут боротимуться з невідомою силою, яка викрала свято та утримує його у хмарочосі.

Крижане серце: Різдво з Олафом

Як можна святкувати Різдво та забути про улюбленого сніговичка Олафа? Крім того, це миле створіння прагне влаштувати справжнє свято для сестер Анни та Ельзи, які хоч і влаштовувати різдвяний бал, але свого родинного традиційного святкування не мали.

Також ти завжди можеш передивитись один з мультфільмів українського виробництва. Адже вітчизняні мультиплікатори намагаються вдосконалювати майстерність з кожним роком. Тому дивись топ-10 українських мультиків.

