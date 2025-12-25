Стиль життя Свята

З Різдвом Христовим 2025: привітання для друзів та близьких у віршах та прозі

Богдана Макалюк, журналістка сайту 25 Грудня 2025, 13:45 3 хв.
з різдвом христовим привітання
Фото Unsplash

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь