З Різдвом Христовим 2025: привітання для друзів та близьких у віршах та прозі

Різдво Христове — одне із найважливіших свят року. Зазвичай у цей день вдома збирається уся родина, тому вечір стає особливо приємним та сповненим любов’ю.

Але ті, хто не можуть бути поруч з рідними чи друзями, шукають привітання з Різдвом Христовим у віршах чи прозі. Адже у цей день заведено зичити одне одному лише добра та позитиву.

Ми зібрали для тебе добірку привітань з Різдвом, ти можеш їх надіслати в смс, переписати на листівку чи проговорити у розмові телефоном.

Привітання з Різдвом Христовим у прозі

Нехай Різдво Христове принесе здійснення усіх найтепліших побажань! Бажаю чудових свят, наповнених радістю і любов’ю. Нехай кожен момент цього світлого свята заповнить дім затишком та спокоєм. Зичу тобі щастя, міцного здоров’я, радості та миру!

***

З Різдвом Христовим! Бажаю тобі незабутніх моментів радості та тепла в ці святкові дні. Нехай кожна мить цього світлого свята буде сповнена надією і щастям. Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та щирістю, поруч завжди будуть рідні! Міцного здоров’я тобі та твоїй родині! Веселих свят!

***

Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це свято принесе тобі багато щастя та доброї долі. Нехай завжди з тобою будуть радість та спокій, віра і надія у серці. Нехай Різдвяна зірка освітить тобі шлях в майбутньому. Зичу родинного тепла, щирих посмішок, позитивних моментів та найскорішої нашої перемоги. Щасливого Різдва!

***

Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це свято буде сповнене миром та злагодою у твоєму житті. Бажаю тепла, кохання і доброти в ці святкові дні. Нехай Різдво принесе нові надії та сили на майбутнє. Щасливих свят!

***

Христос ся Рождає! Вітаю тебе з Різдвом Христовим! Нехай це свято наповнить твоє серце радістю та світлом. Бажаю гармонії, щастя та взаєморозуміння з близькими. Нехай Різдвяна зірка освітить твій шлях у новому році на кожному кроці. Зичу радісних свят!

***

Христос народився! Нехай цей день наповниться теплом і світлом від радісної звістки!

Привітання з Різдвом Христовим у віршах

Христос народився! Хай здоров’я з Вами буде Хай Вас гумор не забуде, Хай смачна кутя удасться, Хай завжди панує щастя, Щоб весело і багато Провели різдвяні свята!

***

Хай Різдво завітає у хату, Принесе дарунків багато. Щастя, радості і добра, Щоб здоровою була сім’я. Хай очистить всі ваші думки, Задзюркочуть хай в серці струмки. Хай збуваються ваші мрії, Всі найпотаємніші надії!

***

З Різдвом Христовим вас вітаю, Благословень святих бажаю. Хай в хату янгол охоронець Внесе надії промінець! Хай дарує Господь здоров’я Та стане прикладом взірець. Живіть щасливо та багато, Комфорту, миру вашій хаті!

***

Вітаю з сьогоднішнім святом, Хай дасть вам Бог багато Щасливих та радісних митей, Людей добрих й привітних! Щоб з цим Різдвом в вашу хату Достатку прийшло багато!

Також ми підготували вірші на Різдво, якими теж можна привітати рідних та близьких.

