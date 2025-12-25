З Різдвом Христовим 2025: привітання для друзів та близьких у віршах та прозі

Різдво Христове — одне із найважливіших свят року. Зазвичай у цей день вдома збирається уся родина, тому вечір стає особливо приємним та сповненим любов’ю.
Але ті, хто не можуть бути поруч з рідними чи друзями, шукають привітання з Різдвом Христовим у віршах чи прозі. Адже у цей день заведено зичити одне одному лише добра та позитиву.
Ми зібрали для тебе добірку привітань з Різдвом, ти можеш їх надіслати в смс, переписати на листівку чи проговорити у розмові телефоном.
Привітання з Різдвом Христовим у прозі
Нехай Різдво Христове принесе здійснення усіх найтепліших побажань! Бажаю чудових свят, наповнених радістю і любов’ю. Нехай кожен момент цього світлого свята заповнить дім затишком та спокоєм. Зичу тобі щастя, міцного здоров’я, радості та миру!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю тобі незабутніх моментів радості та тепла в ці святкові дні. Нехай кожна мить цього світлого свята буде сповнена надією і щастям. Нехай твоє серце буде наповнене любов’ю та щирістю, поруч завжди будуть рідні! Міцного здоров’я тобі та твоїй родині! Веселих свят!
***
Щиро вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це свято принесе тобі багато щастя та доброї долі. Нехай завжди з тобою будуть радість та спокій, віра і надія у серці. Нехай Різдвяна зірка освітить тобі шлях в майбутньому. Зичу родинного тепла, щирих посмішок, позитивних моментів та найскорішої нашої перемоги. Щасливого Різдва!
***
Вітаю з Різдвом Христовим! Нехай це свято буде сповнене миром та злагодою у твоєму житті. Бажаю тепла, кохання і доброти в ці святкові дні. Нехай Різдво принесе нові надії та сили на майбутнє. Щасливих свят!
***
Христос ся Рождає! Вітаю тебе з Різдвом Христовим! Нехай це свято наповнить твоє серце радістю та світлом. Бажаю гармонії, щастя та взаєморозуміння з близькими. Нехай Різдвяна зірка освітить твій шлях у новому році на кожному кроці. Зичу радісних свят!
***
Христос народився! Нехай цей день наповниться теплом і світлом від радісної звістки!
Привітання з Різдвом Христовим у віршах
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато
Провели різдвяні свята!
***
Хай Різдво завітає у хату,
Принесе дарунків багато.
Щастя, радості і добра,
Щоб здоровою була сім’я.
Хай очистить всі ваші думки,
Задзюркочуть хай в серці струмки.
Хай збуваються ваші мрії,
Всі найпотаємніші надії!
***
З Різдвом Христовим вас вітаю,
Благословень святих бажаю.
Хай в хату янгол охоронець
Внесе надії промінець!
Хай дарує Господь здоров’я
Та стане прикладом взірець.
Живіть щасливо та багато,
Комфорту, миру вашій хаті!
***
Вітаю з сьогоднішнім святом,
Хай дасть вам Бог багато
Щасливих та радісних митей,
Людей добрих й привітних!
Щоб з цим Різдвом в вашу хату
Достатку прийшло багато!
Також ми підготували вірші на Різдво, якими теж можна привітати рідних та близьких.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!