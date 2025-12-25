Рождественские мультфильмы — погружайся в волшебные моменты праздничного мира

Руки начинают мерзнуть от мороза, но в тепле все же больше нуждается сердце. Поэтому то и дело, когда улицы заполняют снег и непогода, хочется тянуться не только к перчаткам, но и к историям, которые согревают душу. А найти это необходимое тепло даже во взрослом возрасте помогают рождественские мультфильмы.

Наполненные волшебством, приключениями и праздничным весельем. Эти неповторимые анимационные шедевры пленяют наши сердца еще в раннем детстве. От этого их так приятно пересматривать повторно, когда уже, казалось, дух детства рассеялся в метели взрослой жизни.

Хочешь поностальгировать или найти невиданную историю? Выбирай один из мультфильмов о Рождестве, которые собрали для тебя Вікна, чтобы принести тебе радость, незабываемые впечатления и праздничные мгновения.

Рождественские мультфильмы

Клаус

Начнем наш список с относительно нового и популярного мультфильма, рассказывающего историю происхождения Санта Клауса. Думаешь, он сам все расскажет? А вот нет.

Ведь любимца малышей зрители смогут увидеть через раскрытие истории другого героя — капризного Джаспера, которого отец отправляет в наказание работать почтальоном в дальний край, где и проживает Санта, пока делающий деревянные игрушки не в промышленных масштабах.

Секретная служба Санта-Клауса

Наш любимый Санта уже занимается привычным для себя делом и старается поздравить с Рождеством всех послушных малышей. Однако кто станет его преемником? Дисциплинированный старший сын Стив или неловкий младшенький Артур? А самое важное — кто спасет Рождество для малышей, которые в результате ошибки могут не получить подарка?

Нико — путь к звездам

Не один из самых популярных мультфильмов о Рождестве, но от этого он менее добрым и неотразимым не становится. История рассказывает о маленьком олененке Нико, который стремится найти своего папу. Ведь отец не просто пропал, а занят чрезвычайно важной работой в упряжке Санты. Хотя в это никто и не верит, Нико стремится найти отца и наконец увидеться с ним.

Винни Пух: Рождественский Пух

Возможно, такого когда-то любимого героя как Винни Пух кто-то и мог забыть, но о нем стоит вспомнить на Рождество. Это же любимый мягкий мишка! И на этот раз он приглашает малышей и своих друзей Тигра, Ослика, кенгуру Ру и других отпраздновать Рождество вместе.

Элиот — самый маленький олененок Санты

Еще один олененок на праздник заказывал кто-то? А если маленького? Ведь Эллиот совсем невелик. Да и вообще он пони, а не олень, но стремится к ним присоединиться в упряжке Санты после того, как Рудольф ушел на пенсию, и его место стало вакантным.

Настойчивость и целеустремленность в борьбе за мечту этого малыша может вдохновить не только ребенка, но и взрослых на новые свершения.

Краткометражные рождественские мультфильмы

Шрек: Рождество

Кто же может быть лучшей компанией на вечер, как не Шрек? Однако если тебе уже сложно смотреть полнометражные части из-за того, что знаешь каждое слово наизусть, тогда обрати внимание на рождественскую короткометражку о любимом герое.

Кроме того, история рассказывает, как Шрек впервые узнал, что такое Рождество и пытается понять, как его праздновать.

Рождественский Мадагаскар

Также любимые герои, по которым можно было загрустить, это конечно Алекс, Марти, Мелман и Глория. На этот раз в их теплых краях пролетал Санта. Однако ему не повезло и он потерпел аварию. И теперь его обязанности лягут на плечи наших героев. Но справятся ли они?

Ледниковый период: Гигантское Рождество

Неизвестно, как могли праздновать Рождество еще до зарождения каких-либо религий и вместе с ними церковных праздников. Однако представить все же можно. В этом помогут герои мультфильма Ледниковый период, которые ожидают прихода Санты. Но найдет ли он их, если рождественский камень разрушен?

Пингвины Мадагаскара в рождественских приключениях

Еще одни хитрецы из Мадагаскара, которые не только придумали, как сбежать с острова, но и как спасти Рождество. Шкипер, Рико, Ковальски и Рядовой Прапор будут бороться с неизвестной силой, похитившей праздник и удерживающей его в небоскребе.

Ледяное сердце: Рождество с Олафом

Как можно праздновать Рождество и забыть о любимом снеговичке Олафе? Кроме того, это милое создание стремится устроить настоящий праздник для сестер Анны и Эльзы, которые хоть и устраивали рождественский бал, но своего семейного традиционного празднования не имели.

Также ты всегда можешь посмотреть один из мультфильмов украинского производства. Ведь отечественные мультипликаторы стараются совершенствовать мастерство с каждым годом. Поэтому смотри топ-10 украинских мультиков.

