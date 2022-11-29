Зарядись этим магическим настроением — подборка мультфильмов про Новый год

На полках магазинов уже появляются новогодние украшения, в кафе уже продают штолены, а кое-где видны новогодние украшенные елки.

Так что наступил период дарить себе новогоднее настроение. Чтобы дома царила магия Нового года и Рождества, предлагаем тебе погрузиться в этот сказочный мир.

Держи подборку новогодних мультфильмов, которые поднимут настроение. Так что бери малышей, что-то сладкое, включай гирлянду и настраивайся на просмотр.

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Мультфильмы про Новый год и Рождество

Гринч (2018)

Кто же не знает Гринча, укравшего Рождество? Вечно злой зеленый персонаж, который не в восторге от праздника, пытается скрыться дома и переждать этот ужасный период.

Он живет на высокой горе, подальше от всех жителей городка, которые так раздражают его своими суетливыми приготовлениями. Вместе со своим другом Максом он пытается испортить всем праздник.

А для этого решает похитить все подарки, переодевшись в костюм Санты. Но что из этого выйдет? Неужели Гринч не похитит Рождество, а подарит его? Узнай, просмотрев мультфильм.

Гарантируем тебе хорошие шутки и праздничное настроение после просмотра.

Секретная служба Санта Клауса (2018)

Санта Клаус и его эльфы по уши в заботах! На носу Рождество, поэтому нужно подготовить всем подарки.

За многолетний опыт все в службе Санты выработали слаженную схему работы, однако иногда даже она дает сбой. Так и случилось.

Санта должен доставить подарок маленькой девочке, ведь даже один расстроенный ребенок может подорвать дух праздника.

Однако пока все озадачено ищут решение проблемы, младший сын Санты Артур садится в пряжку с оленями и уезжает в путешествие. Он хочет самостоятельно доставить подарок.

Хранители снов (2012)

Все мы знаем легенды о Зубной фее, Пасхальном кролике, Санте или Песочном человечке, который дарит нам яркие сны. А что если это не легенды и этим героям угрожает опасность?

Злой дух по имени Кромшник захотел заполонить планету страхом и отчаянием, превращая сладкие сновидения детей в ужасные кошмары. Все эти персонажи противостоят ему, но им не хватает сил. На помощь им приходит Ледяной Джек, который любит резвиться с детьми.

Весельчак становится серьезным, сказочным персонажам приходится проявлять немало храбрости и сообразительности, чтобы победить могущественного врага и защитить детские мечты.

Клаус (2019)

Новогодние мультфильмы не только увлекательные, но и поучительные. Когда эгоистический и ленивый сын богатого магната Джаспер проваливает обучение в академии почты, заслуженно становясь худшим студентом, отец парня отправляет его на перевоспитание на отдаленный остров за полярным кругом.

У него есть условие, чтобы вернуться домой — отправить 6000 писем. Но местные жители разделились на два лагеря, которые совершенно не посылают друг другу письма.

Джаспер, недовольный очередной неудачей, собирается признать миссию невыполнимой, но неожиданно находит союзников в лице учительницы Альвы и таинственного лесоруба Клауса. Неужели есть надежда отправить даже более 6000 писем?

Спасти Санту (2013)

В то время, когда все готовятся к Новому году и Рождеству, а Санта — больше всего, вор решает его похитить. Более того! Он похищает магические сани, с помощью которых можно перемещаться в пространстве и времени.

На помощь старому волшебнику отправляется милый, веселый и крайне несерьезный эльф Бернард, который должен не просто стать путешественником сквозь эпохи, но превратиться в настоящего героя! Его задача — остановить вторжение армии преступника на Северный полюс и защитить Санту и Новый год от жестокого злодея.

Рождественская история (2009)

Поучительная история на основе произведения Чарльза Диккенса. История разворачивается вокруг пожилого мужчины по имени Эбенезер Скрудж. Он жуткий скряга и каждый день думает лишь о том, как бы сэкономить лишний цент.

Он не жалеет бедных и не знает таких чувств, как дружба или любовь, а Рождество — это не праздник для него.

Но незадолго до светлого праздника все меняется, когда ему приходится пережить прошлое, увидеть настоящее и заглянуть в будущее.

Снежная королева (2012)

Сказка Ганса Кристиана Андерсена Снежная королева оживает на экране, однако подстроена под современность. Кроме известных Кая и Герды мы встречаем новых персонажей, а сами герои — брат и сестра.

Снежная королева пытается избавить всех людей от любых эмоций, для этого ей нужно превратить сердце каждого человека в такое же, как у нее — кусок льда.

Кай дарит людям радость своими картинами, но однажды его похищают, и все меняется.

Барби: Рождественская история (2008)

Мультфильм снова по мотивам произведения Диккенса, но с любимой куклой, наверное, всех девочек — Барби. На этот раз в центре событий — младшая сестра главной героини.

Вся семья собирается посетить большой благотворительный бал, устраиваемый в честь торжества, но у девочки совсем другое мнение на этот счет. Она не хочет никуда идти.

Барби пытается всеми возможными способами уговорить сестру изменить решение, поэтому дарит ей магический шар.

Это не просто красивая безделушка, а самый настоящий портал в мир сказок, где можно путешествовать и наслаждаться чудесами. Поэтому Барби рассказала ей историю о девочке, которая не любила Рождество.

Дети часто бывают упрямыми. Удалось ли Барби изменить мнение сестры по поводу праздника? Или все старания были напрасны?

Если мы уже заговорили о новогоднем настроении, то ранее мы рассказывали, как украсить комнату на Новый год, чтобы было атмосферно.

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