Шоу-биз

Зарядись этим магическим настроением — подборка мультфильмов про Новый год

Богдана Макалюк, редактор сайта 29 ноября 2022, 23:00
Мультфільми про Новий рік: добірка найкращих з найкращих
Фото: IMDb

Больше новостей
Скільки ще ракет залишилось у Росії
Лучше было бы ноль! Сколько еще ракет осталось у России — в Минобороны посчитали
Одяг
Как убрать запах пота с одежды быстро и без лишних трат
Андрій Андрющенко
После тока по телу и российских пыточных был похож на нищего: история херсонца, подпольно сопротивлявшегося оккупации
Як отримати статус учасника бойових дій: покрокова інструкція
Список расширили: кто и как может получить статус участника боевых действий
Смотреть больше

Материалы по теме

Що подарувати бабусі: оригінальні ідеї, які точно потішать
Для тепла, здоровья и быта — что подарить бабушке на Новый год
Ідеї зачісок на Новий рік 2023 — прості й елегантні
Сможешь сделать сама: идеи причесок на Новый год 2023 — подборка
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Будут ли украинцы отдыхать на Новый год — выходные в декабре
Що подарує колезі на Новий рік 2023: ідеї цікавих подарунків
От новогоднего символизма до актуальных потребностей — что подарить коллеге на Новый год

Видео
Скільки ще ракет залишилось у Росії

Лучше было бы ноль! Сколько еще ракет осталось у России — в Минобороны посчитали
Данило Гетманцев
Пока сложно, но не смертельно: Гетманцев о том, какие санкции способны изменить ситуацию в России
0:15:08
ПЦУ
Новации в церкви или старые привычки? Готова ли Украина праздновать Рождество 25 декабря
Єнс Столенберг розповів, чому Росія не повинна перемогти
Мы не отступим! Генсек НАТО объяснил, почему Россия не должна победить в войне
0:04:48
Відновлення пошкоджених будинків у Києві після ракетних ударів
Успеть к зиме: как восстанавливают дома в столице, поврежденные российскими ракетами
0:04:24
Область героев
Показать эмоции настоящих людей: где и когда можно посмотреть новый документальный фильм Область героев
Війна в Україні
Почти 500 оккупантов за день: сколько военных потеряла РФ в Украине
0:03:55
Воїн на псевдо Ствол
Война расставила все на свои места: воин с позывным Ствол о самых сложных моментах боев против оккупантов
0:03:57
Історія неймовірного повернення
Прятал голову под кровать и думал, что спасся. История невероятного возвращения четырехлапого друга из Мариуполя
Укроборонпром
Вот они, 152-мм украинской ярости! Теперь горячие “приветы” россиянам можно отечественными снарядами прислать
Больше видео
Одяг
Читать дальше
Как убрать запах пота с одежды быстро и без лишних трат

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь