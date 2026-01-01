Когда посевают в Украине: какой крупой и как правильно это делать

Посевание — одна из давних украинских традиций. Она припадает на рождественские праздники, когда колядуют, щедруют и посевают в этот период. Но делают это в разные дни, поэтому нужно знать, когда и что делать, прочесть об этом можешь по ссылке.

Когда посевают в Украине 2026

Традиционно принято посевать на праздник Василия. Раньше это был Старый Новый год 14 января, но Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.

Поэтому даты праздников изменились, так что теперь посевать нужно утром 1 января, хотя некоторые люди все еще делают это по старому стилю.

Следует заметить, что, в отличие от колядок и щедривок, посевать могут только мальчики, юноши и мужчины.

Засевальники должны быть одеты в традиционную одежду (вышиванки) или чистые белые рубашки. Сначала посевают в своем доме, потом идут к крестным родителям, родственникам и соседям.

Как и чем правильно посевать

Парни поют посевные песни и одновременно осыпают порог хозяев дома зерном, желая хорошего урожая в новом году. Но засевать можно не только порог, а и все комнаты дома.

Посевальщики должны ходить рано утром, первые могут появляться в доме еще до рассвета. Посевальщик входит в дом с двумя мешками: один для зерна, второй — для гостинцев.

Больше всего почитают первых посевальщиков, ведь считалось, что чем раньше придет первый посевальщик, тем больше счастья, удачи и благополучия принесет он в дом. Поэтому традиционно первому посевальщику достается больше угощений.

Согласно традициям, посевать можно пшеницей, рожью, ячменем, овсом.

Посевать рожью — желать семье здоровья и детей, духовной гармонии и взаимопонимания.

Посевать пшеницей — желать материального богатства, также верили, что это способствует развитию умственных способностей.

Овес сыпят тогда, когда у хозяев есть домашние животные.

Посевание овсянкой приносит удачу в начинаниях и собственных делах.

Чем нельзя посевать

Нельзя посевать горохом, поскольку верят, что он появился из слез Матери Божьей. Следовательно, обрядовое посевание им может вызвать слезы в семье.

Кроме этого, не посевают гречкой, ведь она приводит к спорам в семье.

Традиционно парни должны говорить: “Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, на щастя на здоров’я, на Новий рік, щоб ще краще вродило, як торік, конопельки до стельки, льон по коліна, щоб у вас, господарю, голова не боліла!”

Но перед этим поют посевные песни, их существует много, и в каждой желают хозяевам добра.

Зерно, которое рассыпали посевальщики, нельзя подметать до заката, иначе весь эффект от посевания пойдет насмарку.

Ранее хозяева благодарили за посевание и угощали парней пирогами, горбушком “Василия”, орехами, конфетами, сейчас также могут давать мелкие деньги. А первому посевальщику поручали обмолотить праздничный сноп (дидух), который стоял в углу на Рождество.

