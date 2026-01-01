Стиль жизни Праздники

Когда посевают в Украине: какой крупой и как правильно это делать

Богдана Макалюк, журналист сайта 01 января 2026, 11:10 3 мин.
когда посевают
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь