Як змінився будинок із культового фільму Сам удома за 30 років

Попри десятиліття, що минули з моменту виходу культового різдвяного фільму Сам удома, будинок, у якому розгорталися події стрічки, досі залишається впізнаваним для мільйонів глядачів у всьому світі. Саме тут маленький Кевін Маккаллістер самотужки обороняв дім від грабіжників і створював атмосферу справжнього різдвяного дива.

З роками помешкання зазнало серйозних змін, однак його впізнаваний образ вдалося зберегти. Про це повідомляє House & Garden.

Де розташований будинок з фільму

Легендарний дім знаходиться у місті Віннетка в американському штаті Іллінойс. Це спокійне передмістя неподалік Чикаго, яке відоме доглянутими вулицями та атмосферою приватності.

Саме цей будинок для зйомок обрав режисер стрічки Кріс Коламбус. За його словами, пошуки тривали кілька тижнів — важливо було знайти простір, який водночас виглядав би затишно, кінематографічно і підходив для складних трюкових сцен.

Нам був потрібен будинок, який виглядав би теплим і гостинним, але при цьому міг викликати відчуття небезпеки, — згадував режисер.

Сам удома: яким став дім після оновлення

За даними USA Today, за останні роки будинок пройшов масштабну реконструкцію. Його загальна площа майже подвоїлася і тепер становить близько 846 квадратних метрів.

Усередині облаштували:

П’ять спалень;

Шість ванних кімнат;

Дві пральні;

Тренажерний зал;

Домашній кінотеатр;

Критий спортивний майданчик з баскетбольними кільцями.

Інтер’єр повністю осучаснили: замість строкатих шпалер і темних килимів — світлі стіни, мінімалістичний дизайн і відкриті простори. Кухню об’єднали з вітальнею, а планування зробили максимально функціональним.

Колишній моторошний підвал, який у фільмі лякав Кевіна, тепер перетворився на зону відпочинку з баром і кінозалом.

Попри всі трансформації, власники вирішили зберегти головну візитівку будинку — просторе фоє зі сходами. Саме цей елемент найчастіше впізнають фанати фільму. Сходи лише осучаснили: додали світлі відтінки, дерев’яні поручні та м’яке освітлення.

Скільки коштував легендарний будинок

У 2024 році оновлений дім виставили на продаж за 5,25 мільйона доларів. Покупця знайшли менш ніж за тиждень. Водночас у соцмережах реконструкція викликала неоднозначну реакцію — частина прихильників стрічки зізналася, що сумує за старим, кінематографічним інтер’єром.

Втім, навіть після кардинальних змін будинок із Сам удома залишається не просто елітною нерухомістю, а справжнім символом різдвяної класики, який продовжує жити поза екраном.

