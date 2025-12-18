Как изменился дом из культового фильма Сам дома за 30 лет

Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента выхода культового рождественского фильма Один дома, дом, в котором разворачивались события картины, до сих пор остается узнаваемым для миллионов зрителей по всему миру. Именно здесь маленький Кевин Маккалистер в одиночку защищал дом от грабителей и создавал атмосферу настоящего рождественского чуда.

С годами жилье претерпело серьезные изменения, однако его узнаваемый образ удалось сохранить. Об этом сообщает House & Garden.

Где расположен дом из фильма

Легендарный дом находится в городе Виннетка в американском штате Иллинойс. Это спокойный пригород неподалеку от Чикаго, который известен ухоженными улицами и атмосферой уединения.

Именно этот дом для съемок выбрал режиссер фильма Крис Коламбус. По его словам, поиски длились несколько недель — важно было найти пространство, которое одновременно выглядело бы уютным, кинематографичным и подходило для сложных трюковых сцен.

Нам был нужен дом, который выглядел бы теплым и гостеприимным, но при этом мог вызывать ощущение опасности, — вспоминал режиссер.

Один дома: каким стал дом после обновления

По данным USA Today, за последние годы дом прошел масштабную реконструкцию. Его общая площадь почти удвоилась и теперь составляет около 846 квадратных метров.

Внутри обустроили:

Пять спален;

Шесть ванных комнат;

Две прачечные;

Тренажерный зал;

Домашний кинотеатр;

Крытую спортивную площадку с баскетбольными кольцами.

Интерьер полностью осовременили: вместо пестрых обоев и темных ковров — светлые стены, минималистичный дизайн и открытые пространства. Кухню объединили с гостиной, а планировку сделали максимально функциональной.

Бывший мрачный подвал, который в фильме пугал Кевина, теперь превратился в зону отдыха с баром и кинозалом.

Несмотря на все трансформации, владельцы решили сохранить главную визитную карточку дома — просторное фойе с лестницей. Именно этот элемент чаще всего узнают поклонники фильма. Лестницу лишь осовременили: добавили светлые оттенки, деревянные перила и мягкое освещение.

Сколько стоил легендарный дом

В 2024 году обновленный дом выставили на продажу за 5,25 миллиона долларов. Покупателя нашли менее чем за неделю. В то же время в соцсетях реконструкция вызвала неоднозначную реакцию — часть поклонников картины призналась, что скучает по старому, кинематографическому интерьеру.

Тем не менее даже после кардинальных изменений дом из Один дома остается не просто элитной недвижимостью, а настоящим символом рождественской классики, который продолжает жить вне экрана.

Главное фото: Скриншот.

