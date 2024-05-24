Нові фільми та серіали на Netflix — які новинки побачимо в червні 2024

Готуєшся увесь час влітку проводити на свіжому повітрі? Гарна ідея, але чому б увечері не присвятити час перегляду цікавих серіальних та кіно-новинок червня? А які серіали Netflix вийдуть у перший місяць літа — ми розкажемо далі.

Які фільми та серіали подивитися на Netflix у червні 2024 — добірка

Ціна бабусиного спадку

Бабуся зустрічає залицяльника із дуже сумнівними намірами. Тож тепер родина змушена зробити все, щоб врятувати її життя та свій майбутній спадок. Таємний план дуже простий — вбити нахабного залицяльника. Прем’єра серіалу відбудеться 4 червня.

У глибинах Сени

Улітку в Парижі планують провести чемпіонат світу з тріатлону. Але у водах річки Сени з’являється гігантська біла акула. Про це дізнається науковиця Софія — тепер вона має об’єднатися з поліцією, щоб уникнути кровопролиття в серці Франції. Прем’єра: 5 червня.

Як пограбувати банк

Скотт Скерлок у 1990-х роках успішно пограбував понад 10 банків Сієтла. Його назвали “голлівудським бандитом” — для крадіжок він використовував акторський грим та маскування. Як йому це вдалося? Про все розповість новий документальний фільм Netflix. Прем’єра відбудеться на 5 червня

Бріджертони. Сезон 3, частина 2

Продовження третього сезону улюбленого серіалу про вище лондонське суспільство розповість про життя Пенелопи. Головна героїня вирішує знайти чоловіка, який не заважатиме продовжувати її таємну діяльність леді Вістлдаун. Пенелопа готова відмовитися навіть від своєї закоханості в Коліна Бріджертона. Але герой теж не впевнений, що має тільки дружні почуття до героїні.

Чим завершиться третій сезон ми дізнаємося 13 червня.

Шлях відплати

Досвідчена спецназівка починає керувати баром свого батька після того, як він раптово помирає. Але невдовзі опиняється в конфлікті з жорстокою бандою, що лютує в її рідному місті. Прем’єра серіалу — 21 червня.

Сімейна справа

Зара працює асистенткою кінозірки Кріса Коула. Раптово актору починає подобатися мама головної героїні. Що ж буде далі? Стане відомо 29 червня, у день виходу серіалу. В головних ролях — Ніколь Кідман, Зак Ефрон та Джої Кінг.

А про інші серіали, які вже вийшли у 2024 році ми розповідали в нашому матеріалі.

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