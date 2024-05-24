Новые фильмы и сериалы на Netflix — какие новинки увидим в июне 2024

Готовишься все время летом проводить на открытом воздухе? Хорошая идея, но почему бы вечером не посвятить время просмотру интересных сериальных и кино-новинок июня? А какие сериалы Netflix выйдут в первый месяц лета мы расскажем дальше.

Какие фильмы и сериалы посмотреть на Netflix в июне 2024 — подборка

Цена бабушкиного наследия

Бабушка встречает поклонника с очень сомнительными намерениями. Теперь семья вынуждена сделать все, чтобы спасти ее жизнь и свое будущее наследие. Тайный план очень прост — убить наглого ухажера. Премьера сериала намечена на 4 июня.

В глубинах Сены

Летом в Париже планируют провести чемпионат мира по триатлону. Но в водах реки Сены появляется гигантская белая акула. Об этом узнает ученая София — теперь она должна объединиться с полицией во избежание кровопролития в сердце Франции. Премьера: 5 июня.

Как ограбить банк

Скотт Скерлок в 1990-х годах успешно ограбил более 10 банков Сиэтла. Его назвали “голливудским бандитом” — для воровства он использовал актерский грим и маскировку. Как ему это удалось? Обо всем расскажет новый документальный фильм Netflix. Премьера состоится на 5 июня

Бриджертоны. Сезон 3, часть 2

Продолжение третьего сезона любимого сериала о высшем лондонском обществе расскажет о жизни Пенелопы. Главная героиня решает найти мужчину, который не мешает продолжать ее тайную деятельность леди Уистлдаун. Пенелопа готова отказаться даже от своей влюбленности в Колина Бриджертона. Но герой тоже не уверен, что испытывает только дружеские чувства к героине.

Чем завершится третий сезон мы узнаем 13 июня.

Путь возмездия

Опытная спецназовка начинает управлять баром своего отца после того, как он внезапно умирает. Но вскоре оказывается в конфликте с жестокой бандой, свирепствующей в ее родном городе. Премьера сериала — 21 июня.

Семейное дело

Зара работает ассистенткой кинозвезды Криса Коула. Внезапно актеру начинает нравиться мама главной героини. Что же будет дальше? Станет известно 29 июня в день выхода сериала. В главных ролях — Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг.

А о других сериалах, которые уже вышли в 2024 году мы рассказывали в нашем материале.

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