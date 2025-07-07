Як пасинкувати гарбуз: секрети для великого соковитого плоду

Усі рослини на городі треб пасинкувати, щоб врожай був великим, особливо це стосується гарбузів. Але дехто не розуміє, як це правильно робити та навіщо. Читай у матеріалі, як пасинкувати гарбуз та коли це правильно робити.

Навіщо пасинкувати гарбуз

Гарбуз має потужну масу, яка плететься. Без формування він витрачає багато сил на ріст батогів та листя, а не на зав’язування плодів. Пасинкування, тобто видалення бічних пагонів, і прищипування верхівок допомагає:

спрямувати живлення на розвиток плодів;

пришвидшити їхнє дозрівання;

зменшити загущеність і ризик грибкових хвороб;

отримати менше, але більші та якісні гарбузи.

Важливо не пропустити цей момент, адже коли плоди вже почнуть дозрівати, ситуацію не можна буде виправити.

Як пасинкувати гарбуз: прості правила

Це можна робити двома способами.

Перший — видалення бічних пагонів. У гарбуза часто виростають додаткові відгалуження з пазух листків. Їх прищипують або зрізають, залишаючи 1-2 найсильніші батоги для формування врожаю.

Другий — прищипування верхівок головного стебла. Це робиться тоді, коли на головній лозі вже сформувалися 2-3 зав’язі. Верхівку обрізають, залишивши після останнього плоду ще 3-4 листки, щоб вони живили гарбуз.

Після кожного способу треба обробити так звані зрізи. Рани можна присипати деревним попелом або золою, щоб запобігти інфекціям.

Коли треба пасинкувати гарбуз

Це процес розпочинають, коли батоги досягають 1-1,5 м, і рослина активно нарощує масу. Найкраще для цього підійде суха, сонячна погода, щоб зрізи швидше підсохли.

Повторну перевірку бажано робити через 7-10 днів, видаляючи нові слабкі відгалуження.

До речі, деякі городники, щоб стимулювати формування кореневої системи, інколи присипають довгі батоги землею в кількох місцях. Це допомагає рослині пускати додаткові корінці й краще живити плоди.

