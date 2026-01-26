Зламав щелепу, бо забруднила салон: в Києві таксист вдарив пасажирку по обличчю

У Києві будуть судити 24-річного водія таксі, який зламав щелепу своїй пасажирці — деталі читай в матеріалі.

Водія таксі судитимуть через його удар по обличчю пасажирки

Як з’ясувала Національна поліція України, під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. Надалі, коли жінці стало зле, водій висадив клієнтку з машини та вдарив два рази кулаком по обличчю.

Оперативники швидко встановили водія таксі, яким виявився 24-річний киянин.

Слідчі Дніпровського управління поліції Києві вже оголосили водію про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 122 ККУ, а саме умисні тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

В поліції вже завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду — киянину загрожує до трьох років позбавлення волі.

