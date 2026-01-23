Для тебе Новини

Скандал через опалення на Печерську: екс-тренер Динамо нібито напав на працівника ЖЕДу

Юлія Хоменко, редакторка сайту 23 Січня 2026, 10:51 3 хв.
Олексій Михайличенко побив сантехніка

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь