Скандал через опалення на Печерську: екс-тренер Динамо нібито напав на працівника ЖЕДу

У центрі Києва побутовий конфлікт через відсутність опалення переріс у кримінальне провадження. Головним антигероєм скандалу став 62-річний мешканець елітного Печерського району, у якому журналісти та очевидці впізнали колишнього наставника київського Динамо та збірної України — Олексія Михайличенка.

Справа на контролі: позиція поліції Києва

У столичній поліції 23 січня офіційно підтвердили початок розслідування. За даними правоохоронців, до них звернувся 53-річний співробітник ЖЕДу, якого шпиталізували після зустрічі з незадоволеним мешканцем.

Днями до Печерського управління поліції звернувся 53-річний працівник ЖЕДу із заявою про те, що під час проведення робіт з відновлення теплопостачання на ґрунті словесного конфлікту його вдарив 62-річний мешканець будинку, — повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Наразі правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Потерпілий Микола перебуває в лікарні, чекаючи на результати судово-медичної експертизи.

Зникле відео та страх заминання справи

Деталі інциденту, що стався вдень 21 січня, оприлюднила журналістка Наджіє Аметова. За її словами, пан Микола — досвідчений сантехнік, якого сусіди характеризують виключно позитивно за його готовність допомагати навіть у позаурочний час. Конфлікт спалахнув під час спроб відновити тепло в будинку.

Ситуація набула детективного забарвлення: сантехнік стверджує, що керівник ЖЕДу знімав момент нападу на телефон. Однак після того, як шеф комунальників поспілкувався з впливовим мешканцем (ймовірно, Михайличенком), відео дивним чином зникло. Потерпілий відкрито зізнається, що боїться програти в юридичній площині через відоме ім’я кривдника.

Йдіть відпочивати: реакція Михайличенка

Сам Олексій Михайличенко, який у свій час був зіркою італійської Сампдорії та шотландського Рейнджерс, коментувати інцидент по суті відмовився. У розмові з журналістами колишній тренер поводився різко.

Михайличенко порадив журналістці відпочивати та наголосив, що йому байдуже до того, чи з’явиться ця історія у ЗМІ, — зазначають журналісти.

Хто такий Олексій Михайличенко

Для довідки: 62-річний спеціаліст — справжня ікона українського футболу. Вихованець Динамо, переможець чемпіонатів трьох країн, екстренер національної збірної. Проте зараз його репутація опинилася під загрозою не через футбольні поразки, а через нестриманість у під’їзді власного будинку.

Раніше ми повідомляли про те, коли у Києві відновлюють опалення після останніх атак на енергосистему.

