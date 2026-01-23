Скандал из-за отопления на Печерске: экс-тренер Динамо якобы напал на работника ЖЭДа

В центре Киева бытовой конфликт из-за отсутствия отопления перерос в уголовное производство. Главным антигероем скандала стал 62-летний житель элитного Печерского района, в котором журналисты и очевидцы узнали бывшего наставника киевского Динамо и сборной Украины — Алексея Михайличенко.

Дело на контроле: позиция полиции Киева

В столичной полиции 23 января официально подтвердили начало расследования. По данным правоохранителей, к ним обратился 53-летний сотрудник ЖЭКа, которого госпитализировали после встречи с недовольным жильцом.

На днях в Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭКа с заявлением о том, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома, — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На данный момент правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Потерпевший Николай находится в больнице, ожидая результатов судебно-медицинской экспертизы.

Пропавшее видео и страх замятия дела

Детали инцидента, произошедшего днем 21 января, обнародовала журналистка Наджие Аметова. По ее словам, господин Николай — опытный сантехник, которого соседи характеризуют исключительно положительно за его готовность помогать даже во внеурочное время. Конфликт вспыхнул во время попыток восстановить тепло в доме.

Ситуация приобрела детективный окрас: сантехник утверждает, что руководитель ЖЭКа снимал момент нападения на телефон. Однако после того, как шеф коммунальщиков пообщался с влиятельным жильцом (вероятно, Михайличенко), видео странным образом исчезло.

Потерпевший открыто признается, что боится проиграть в юридической плоскости из-за известного имени обидчика.

Идите отдыхать: реакция Михайличенко

Сам Алексей Михайличенко, который в свое время был звездой итальянской Сампдории и шотландского Рейнджерс, комментировать инцидент по существу отказался. В разговоре с журналистами бывший тренер вел себя резко.

Михайличенко посоветовал журналистке отдыхать и подчеркнул, что ему безразлично, появится ли эта история в СМИ, — отмечают журналисты.

Кто такой Алексей Михайличенко

Для справки: 62-летний специалист — настоящая икона украинского футбола. Воспитанник Динамо, победитель чемпионатов трех стран, экс-тренер национальной сборной. Однако сейчас его репутация оказалась под угрозой не из-за футбольных поражений, а из-за несдержанности в подъезде собственного дома.

Главное фото: ФК Динамо.

Ранее мы сообщали о том, когда в Киеве восстанавливают отопление после последних атак на энергосистему.

