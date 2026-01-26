Сломал челюсть, потому что загрязнила салон: в Киеве таксист ударил пассажирку по лицу

В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, сломавшего челюсть своей пассажирке — детали читай в материале.

Водителя такси будут судить из-за его удара по лицу пассажирки

Как выяснила Национальная полиция Украины, во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель высадил клиентку из машины и ударил два раза кулаком по лицу.

Оперативники быстро установили водителя такси, которым оказался 24-летний киевлянин.

Следователи Днепровского управления полиции в Киеве уже объявили водителю о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 122 УК, а именно умышленные телесные повреждения средней степени тяжести.

В полиции уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд — киевлянину грозит до трех лет лишения свободы.

