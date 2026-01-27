У Києві завершили розслідування резонансного нападу на військовослужбовця, який приїхав до столиці на відпочинок. Двоє зловмисників, що підстерегли чоловіка посеред вулиці, тепер можуть провести за ґратами наступні 15 років.

Як розповіли у столичній поліції, жертвою злочину став 59-річний військовий із Київської області. Перебуваючи у відпустці, чоловік завітав до Києва та намагався знайти дорогу до найближчого метро.

Напад на військового у Києві: деталі

Він звернувся за допомогою до двох перехожих, не підозрюючи, що за кілька хвилин помічники перетворяться на нападників. Щойно військовий пішов у вказаному напрямку, незнайомці наздогнали його.

Напад був підступним: один із фігурантів зненацька вдарив чоловіка ногою у спину, збивши його з ніг. Поки захисник лежав на землі, обидва спільники почали завдавати йому ударів, не дозволяючи піднятися та чинити опір.

Скориставшись безпорадністю потерпілого, нападники зірвали з нього рюкзак. Всередині були особисті речі, документи, мобільні телефони та близько восьми тисяч гривень готівкою.

Попри спробу втекти, грабіжників швидко вирахували та затримали. Ними виявилися двоє місцевих мешканців — кияни 29-ти та 48-ми років. Оперативникам вдалося знайти викрадене майно та повернути його законному власнику.

У Києві судитимуть двох чоловіків за жорстоке побиття та пограбування військового

На сьогодні досудове розслідування офіційно завершене, а обвинувальний акт уже скеровано до суду. Зловмисникам інкримінують:

Розбій , вчинений за попередньою змовою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ);

Викрадення офіційних документів із корисливих мотивів (ч. 3 ст. 357 ККУ).

Санкції цих статей передбачають суворе покарання — до 15 років позбавлення волі. До оголошення вироку обидва фігуранти перебуватимуть під вартою без права виходу під заставу.

