Для тебя Новости

Попросил подсказать дорогу: в Киеве двое мужчин жестоко избили и обобрали военного в отпуске

Юлия Хоменко, редактор сайта 27 января 2026, 11:36 2 мин.
В Киеве двое мужчин жестоко избили и обобрали военного в отпуске
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь