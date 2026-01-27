В Киеве завершили расследование резонансного нападения на военнослужащего, который приехал в столицу на отдых. Двое злоумышленников, подстерегших мужчину прямо на улице, теперь могут провести за решеткой ближайшие 15 лет.

Как рассказали в столичной полиции, жертвой преступления стал 59-летний военный из Киевской области. Находясь в отпуске, мужчина приехал в Киев и пытался найти дорогу к ближайшему метро.

Нападение на военного в Киеве: детали

Он обратился за помощью к двум прохожим, не подозревая, что через несколько минут помощники превратятся в нападавших. Как только военный пошел в указанном направлении, незнакомцы догнали его.

Нападение было коварным: один из фигурантов внезапно ударил мужчину ногой в спину, сбив его с ног. Пока защитник лежал на земле, оба сообщника начали наносить ему удары, не давая возможности подняться и оказать сопротивление.

Воспользовавшись беспомощным состоянием потерпевшего, нападавшие сорвали с него рюкзак. Внутри находились личные вещи, документы, мобильные телефоны и около восьми тысяч гривен наличными.

Несмотря на попытку скрыться, грабителей быстро вычислили и задержали. Ими оказались двое местных жителей — киевляне 29 и 48 лет. Оперативникам удалось найти похищенное имущество и вернуть его законному владельцу.

Читать по теме Удар ножом в аорту: во Львове прохожий убил работника ТЦК во время проверки документов Во Львове прохожий ударил ножом работника ТЦК – военный умер.

В Киеве будут судить двух мужчин за жестокое избиение и ограбление военного

На сегодняшний день досудебное расследование официально завершено, а обвинительный акт уже направлен в суд. Злоумышленникам инкриминируют:

Разбой , совершенный по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УК Украины);

Присвоение официальных документов из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкции этих статей предусматривают суровое наказание — до 15 лет лишения свободы. До вынесения приговора оба фигуранта будут находиться под стражей без права выхода под залог.

Напомним, что на днях в Киеве таксист избил женщину за то, что она испачкала салон его авто.запретил скопление людей на этих объектах.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!