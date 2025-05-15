Зачем нитки запекали в тесте и как Иван Франко стилизовал вышитые рубашки? Интересные факты ко Дню вышиванки

Вышиванка для нас больше, чем одежда. Это способ сохранить себя, когда каждую секунду меняется все вокруг.

В каждом узоре — голос семьи, память о местах, которых, возможно, уже не существует, и о людях, которые когда-то пели колыбельную. Украинцы вышивали не только для красоты, а чтобы оставить след, передать что-то важное тем, кто будет жить после. И эта нить тянется к нам из глубины веков.

В День вышиванки телеведущие Факти ICTV и Вікна-новини поделились неожиданными фактами о вышивке: старинными техниками, забытыми символами, традициями, которые все время с нами.

День вышиванки 2025 — интересные факты

Первая школа вышивки появилась в Украине еще в Х веке. Ее основала Анна — сестра Владимира Мономаха. Там учились вышивать золотом и серебром. Именно с тех времен вышивка перестала быть просто ремеслом и стала настоящим искусством.

В те давние времена не существовало никаких химических красителей. Хозяйки пользовались только тем, что давала природа: отварами трав, настоями, соками. А чтобы получить нить золотистого цвета, ее запекали в ржаном тесте.

Вышиванки имели распределение по цвету: черные вышитые рубашки носили исключительно мужчины, а синие — девочки, не достигшие возраста 12 лет.

В Украине существует почти сотня техник вышивания. Самые известные — это крестик и гладь. Но есть еще техники с романтическими названиями: кружевная, бегунок, плетение. Особое место занимает Борщевская техника — вся сорочка вышивается исключительно черными нитками.

Девочки учились вышивать с детства — с пяти лет. В этом возрасте они уже уверенно держали иглу с ниткой и могли украшать простыми швами семейную одежду.

Символ вышиванки можно найти даже в твоем кошельке — Иван Франко на 20-гривневой купюре изображен именно в вышитой сорочке. Он, кстати, одним из первых среди украинских интеллектуалов начал сочетать вышиванку с классической европейской одеждой: костюмами, тренчами. И выглядел при этом очень стильно.

День вышиванки отмечают в более чем 60 странах мира. Там, где есть украинская диаспора, проходят марши, флешмобы, фотосессии.

Даже когда родной дом далеко, вышиванка может быть твоим символом, указателем и теплыми воспоминаниями — о бабушкином сундуке, маминых руках, о далеких майских днях, когда все еще было так просто и трогательно.

Об истинном значении вышиванок, цветах и узорах на полотне читай в следующем материале. Почему вышитая сорочка оберегала украинцев в древности, а также об орнаментах, ткани и коде, заложенном в вышиванке, рассказала украинская писательница и мастерица.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.