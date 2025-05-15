Lifestyle

Зачем нитки запекали в тесте и как Иван Франко стилизовал вышитые рубашки? Интересные факты ко Дню вышиванки

Мария Бондар, редактор сайта 15 мая 2025, 09:30
Зачем нитки запекали в тесте и как Иван Франко стилизовал вышитые рубашки? Интересные факты ко Дню вышиванки
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Карта боевых действий 15 мая 2025: интенсивные бои на востоке, тактические успехи ВСУ возле Покровска
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Обычная молния на одежде стала триггером — как ранение бойцов изменило показ мод во Львове

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