Lifestyle

Навіщо нитки запікали в тісті та як Іван Франко стилізував вишивані сорочки? Цікаве до Дня вишиванки

Марія Бондар, редакторка сайту 15 Травня 2025, 09:30
Навіщо нитки запікали в тісті та як Іван Франко стилізував вишивані сорочки? Цікаве до Дня вишиванки
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