Навіщо нитки запікали в тісті та як Іван Франко стилізував вишивані сорочки? Цікаве до Дня вишиванки

Вишиванка для нас — більше, ніж одяг. Це спосіб зберігати себе, коли щосекунди змінюється все довкола. У кожному візерунку — голос родини, памʼять про місця, яких, можливо, вже немає, і про людей, які колись співали колискову. Українці вишивали не лише для краси, а щоб залишити слід, передати щось важливе тим, хто житиме після. І ця нитка тягнеться до нас аж з глибини віків. У День вишиванки телеведучі Факти ICTV та Вікна-новини поділилися несподіваними фактами про вишивку: старовинними техніками, забутими символами, традиціями, які весь час із нами. День вишиванки 2025 — цікаві факти Перша школа вишивки з’явилася в Україні ще у Х столітті. Її заснувала Анна — сестра Володимира Мономаха. Там навчалися гаптувати золотом і сріблом. Саме з тих часів вишивка перестала бути просто ремеслом, ставши справжнім мистецтвом. У ті давні часи не існувало жодних хімічних барвників. Господині користувались лише тим, що давала природа: відварами трав, настоями, соками. А щоб отримати нитку золотистого кольору, її запікали в житньому тісті. Вишиванки мали розподіл за кольором: чорні вишиті сорочки носили лише чоловіки, а сині — дівчата, які не досягли віку 12 років. Читати на тему Чому вишита сорочка оберігала українців у давнину — про орнаменти, тканину й код, закладений у вишиванці Яке значення мають узори на вишиванці, в чому її таємниця та як обрати свою — читай у нашому матеріалі. В Україні існує майже сотня технік вишивання. Найвідоміші — це хрестик і гладь. Але є ще техніки з романтичними назвами: мереживна, бігунець, плетіння. Особливе місце посідає Борщівська техніка — вся сорочка вишивається лише чорними нитками. Дівчата навчалися вишивати змалку — з п’яти років. У цьому віці вони вже впевнено тримали голку з ниткою та могли оздоблювати простими швами родинний одяг. Символ вишиванки можна знайти навіть у гаманці — Іван Франко на 20-гривневій купюрі зображений саме у вишитій сорочці. Він, до речі, одним із перших серед українських інтелектуалів почав поєднувати вишиванку з класичним європейським одягом: костюмами, тренчами. І при цьому мав дуже стильний вигляд. Фото: Pexels День вишиванки відзначають у понад 60 країнах світу. Там, де є українська діаспора, проходять марші, флешмоби, фотосесії. Навіть коли рідна домівка далеко, вишиванка може бути твоїм символом, дороговказом і теплими спогадами — про бабусину скриню, мамині руки, про далекі травневі дні, коли все ще було так просто і щемко. Про справжнє значення вишиванок, кольори та візерунки на полотні читай у наступному матеріалі. Чому вишита сорочка оберігала українців у давнину, а також про орнаменти, тканину й код, закладений у вишиванці, розповіла українська письменниця і майстриня. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вишиванка, свята, Українські традиції Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter