Ховала маячок для ракет у снігу: СБУ затримала 16-річну агентку ФСБ, яка готувала удар по ТЕЦ

У Кропивницькому Служба безпеки України запобігла масштабній енергетичній катастрофі, яку могла спричинити одна неповнолітня дівчина. 16-річна місцева жителька за замовленням російських спецслужб готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ. Її затримали на гарячому вночі, безпосередньо біля об’єкта критичної інфраструктури.

16-річна агентка ФСБ у Кропивницькому готувала удар по ТЕЦ

Історія вербування виявилася типовою для гібридної війни. Як встановили слідчі, представники ФСБ знайшли дівчину через телеграм-канал, де пропонували швидкий заробіток без особливих зусиль.

Спочатку куратори дали їй тестове завдання: зняти на відео військові об’єкти та елементи критичної інфраструктури міста. Після успішного (з точки зору ворога) виконання агентка отримала головну місію — підготовку прицільного удару по одній із найбільших теплоелектроцентралей регіону.

Дівчина на замовлення ФСБ намагалася встановити GPS-маячок

За задумом російських спецслужб, дівчина мала встановити на території ТЕЦ сучасний GPS-трекер. Щоб пристрій не помітила охорона, його планували замаскувати під снігом. Цей цифровий маячок мав стати точним орієнтиром для російських ракет.

Гроші на придбання GPS-трекера вона отримала з РФ на власну банківську картку. Потім фігурантка замовила пристрій в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті. Під час обшуків у затриманої вилучено смартфон із доказами роботи на росіян, — зазначає СБУ.

Саме в цей момент, біля паркану енергооб’єкта, її затримали контррозвідники СБУ, які заздалегідь викрили ворожу мережу та вели спостереження.

Ціна зради: довічне ув’язнення

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, де зафіксовано всю переписку з куратором із РФ, а також дані про банківські перекази.

Наразі слідчі повідомили 16-річній фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Попри юний вік, санкція статті не передбачає поблажок за такі дії — дівчині загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

